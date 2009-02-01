قدرتهای سلطه گر اکنون احساس ضعف و زوال می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد ازظهر امروز در دیدار گروهی از زندانیان آزاد شده از بند رژیم های مستبد با مقایسه وضع کنونی ر‍ژیم صهیونیستی و دولت آمریکا با بیست سال قبل خاطر نشان کردند: قدرتهای سلطه گری که چندی پیش خود را در نهایت عظمت می دیدند اکنون احساس ضعف و زوال می کنند و با استمرار این مجاهدتها، نشانه های پیروزی و قدرت الهی بیش از پیش ظاهر خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر شکست ناپذیری راه خدا و انبیاء الهی خاطرنشان کردند: همانطور که خداوند به صبر و مقاومت مجاهدان لبنانی و فلسطینی برکت داد و آنان در جنوب لبنان و غزه پیروز شدند، دیگر مجاهدان نیز انشاءالله طعم شیرین پیروزی را خواهند چشید.

در این دیدار سمیر قنطار، شیخ عبدالکریم عبید و مصطفی دیرانی مجاهدان آزاد شده از بند ر‍ژیم صهیونیستی، جبار موات کسار و فاضل الموسوی زندانیان آزاد شده از بند رژیم بعثی صدام و تعدادی از زندانیان آزاد شده از بند ر‍ژیم های مستبد و خانواده های آنان حضور داشتند.