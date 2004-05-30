ترمينال كانتينري شهيد رجايي دوباره به شركت تايدواتر واگذار مي شود

مدير كل امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي " مهر" در پاسخ به اين پرسش كه آيا واگذاري ترمينال كانتينري شهيد رجايي به بخش خصوصي در چهار ماه آينده خواهد بود ، گفت :" در اين خصوص مناقصه اي برگزار نخواهد شد وسازمان بنادر قصد دارد اين ترمينال را دوباره به شركت تايد واتر واگذار كند" .

محسن صادقي فر با انتقاد از مطبوعات و برخي خبرگزاري ها در خصوص اين كه ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي به شركتي انگليسي واگذار شده است، افزود: سال گذشته20 ترمينال بندري را به بخش خصوصي واگذار كرديم ، با مشكلي برخورد نكرديم اما در واگذاري ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي به بخش خصوصي ، سازمان بنادر با مشكلات فراوان روبرو شده است.

وي با بيان اين كه هدف سازمان بنادر توسعه بندر شهيد رجايي است، اظهار داشت: حوضچه هاي دو و سه بندر شهيد رجايي به روش سرمايه گذاري BOT به بخش خصوصي داخلي و خارجي واگذار خواهد شد.

به گفته صادقي فر، بخش خصوصي داخلي بايد با سرمايه گذار خارجي كه صلاحيت داشته باشد، همكاري و بعد به توسعه حوضچه دو و سه بندر شهيد رجايي اقدام كند.

وي اعتبار تخليه ساخت و تجهيز حوضچه‌هاي 2 و3 بندرشهيد رجايي در فاز دوم را 350 ميليون دلار دانست واظهار داشت: فاز اول آن را قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء با همكاري دو شركت هلندي در قالب EPC(طرح و اجرا) و دو مجموعه همكار كه مشاور و همچنين يك پيمانكار كه براي عمليات لايروبي دعوت شده‌اند در حال اجراست.

مدير كل امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني با اشاره به اين كه ساليانه حجم جابجايي كالا در تخليه و بارگيري در كشور42 درصد رشد دارد ، خاطرنشان كرد: اين مقدار رشد در دوبي در حدود 20 درصد است ، از اين رو در صورتي كه در دو سال آينده حجم جابجايي كالا در كشور بالا رود به راحتي جبل علي را كنار خواهيم زد و مي توانيم با بنادر مهم دنيا رقابت كنيم.

وي در ادامه از مديريت ضعيف ترمينال هاي بندري موجود در كشور انتقاد كرد و گفت: هم اكنون دركشور هنگ كنگ يك ترمينال با يك اسكله وجود دارد كه حجم تخليه و بار گيري در آنجا در سال حدود يك ميليون تن كالا است در حالي كه در كشور ما با وجود چندين ترمينال و پنج اسكله اين مقدار كالا تخليه و بارگيري شده است ، از اين رو مديران بندري براي توجيه عملكرد خود اعلام مي كنند كه از اين ميزان تخليه و بارگيري اشباع شده اند.