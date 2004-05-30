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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۰:۴۸

مدير كل امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني در گفت و گو با مهر :

ترمينال كانتينري شهيد رجايي دوباره به شركت تايدواتر واگذار مي شود

در حالي كه اين روز هاي خبرهاي زيادي در خصوص واگذاري ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي به بخش خصوصي منتشر شده است ، مدير كل امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني در اين خصوص تاكيد كرد: ترمينال كانتينري شهيد رجايي را دوباره به شركت تايد واتر واگذار خواهيم كرد .

مدير كل امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي " مهر" در پاسخ به اين پرسش كه آيا واگذاري ترمينال كانتينري شهيد رجايي به بخش خصوصي در چهار ماه آينده خواهد بود ، گفت :" در اين خصوص مناقصه اي برگزار نخواهد شد وسازمان بنادر قصد دارد اين ترمينال را دوباره به شركت تايد واتر واگذار كند" .

محسن صادقي فر با انتقاد از مطبوعات و برخي خبرگزاري ها در خصوص اين كه ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي به شركتي انگليسي واگذار شده است، افزود: سال گذشته20 ترمينال بندري را به بخش خصوصي واگذار كرديم ، با مشكلي برخورد نكرديم  اما در واگذاري ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي به بخش خصوصي ، سازمان بنادر با مشكلات فراوان روبرو شده است.

وي با بيان اين كه هدف سازمان بنادر توسعه بندر شهيد رجايي است، اظهار داشت: حوضچه هاي دو و سه بندر شهيد رجايي به روش سرمايه گذاري BOT به بخش خصوصي داخلي و خارجي واگذار خواهد شد.

به گفته صادقي فر، بخش خصوصي داخلي بايد با سرمايه گذار خارجي كه صلاحيت داشته باشد، همكاري و بعد به توسعه حوضچه  دو و سه بندر شهيد رجايي اقدام كند.

وي اعتبار تخليه  ساخت و تجهيز حوضچه‌هاي 2 و3 بندرشهيد رجايي  در فاز دوم را 350 ميليون دلار دانست واظهار داشت: فاز اول آن را قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء با همكاري دو شركت هلندي در قالب EPC(طرح و اجرا) و دو مجموعه همكار كه مشاور و همچنين يك پيمانكار كه براي عمليات لايروبي دعوت شده‌اند در حال اجراست.

مدير كل امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني با اشاره به اين كه ساليانه حجم جابجايي كالا در تخليه و بارگيري در كشور42 درصد رشد دارد ، خاطرنشان كرد: اين مقدار رشد در دوبي در حدود 20 درصد است ، از اين رو در صورتي كه در دو سال آينده حجم جابجايي كالا در كشور بالا رود به راحتي جبل علي را كنار خواهيم زد و مي توانيم با بنادر مهم دنيا رقابت كنيم.

وي در ادامه از مديريت ضعيف ترمينال هاي بندري موجود در كشور انتقاد كرد و گفت: هم اكنون دركشور هنگ كنگ يك ترمينال با يك اسكله وجود دارد كه حجم تخليه و بار گيري در آنجا در سال حدود يك ميليون تن كالا است در حالي كه در كشور ما با وجود چندين ترمينال و پنج اسكله اين مقدار كالا تخليه و بارگيري شده است ، از اين رو مديران بندري براي توجيه عملكرد خود اعلام مي كنند كه از اين ميزان تخليه و بارگيري اشباع شده اند.

 

کد مطلب 82710

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