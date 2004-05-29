مراسم ويژه سالگرد ارتحال‎ امام‎‎ خميني‎ (ره‎) برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ستاد مركزي بزرگداشت امام خميني (ره) همچنين در مراسم شب چهاردهم خرداد چهارشنبه شب پس از اقامه نماز جماعت به امامت حجت الاسلام حاج سيد حسن خميني ، مراسم عزاداري در حرم مطهر امام راحل برگزار مي شود.
بنابراين گزارش مراسم عظيم و باشكوه روز چهاردهم خرداد كه باحضور ميليوني زائران حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) و شخصيتهاي سياسي ، لشكري ، كشوري و اعضاي بيت شريف امام (ره) و ميهمانان خارجي شركت كننده در مراسم ارتحال از ساعت 9صبح در جوار حرم مطهر و در صحن شهدا برگزار مي شود از ديگر برنامههاي اين ستاد است.
همچنين در شب پانزدهم خرداد پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و اجراي برنامههاي عزاداري و نوحه خواني آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به ايراد سخنراني خواهد پرداخت .
اين گزارش حاكيست در مراسم ويژه روز 15 خرداد كه از ساعت نه و سي دقيقه صبح در حرم مطهر امام خميني (ره) برگزار مي شود موسوي لاري وزير كشور سخنراني خواهد كرد.
بنابرگزارش اين ستاد ، همچنين مراسم ويژه بانوان كه با حضور اعضاي بيت شريف حضرت امام خميني (ره) از ساعت نه و سي دقيقه صبح چهارشنبه 13 خرداد در حسينيه شماره 2 جماران برگزار مي شود از ديگر برنامه هاي ستاد بزرگداشت حضرت امام خميني (ره) در مراسم بزرگداشت پانزدهمين سالگرد آن حضرت خواهد بود .
اين ستاد همچنين اعلام كرد : براي عزيمت زائران تهراني به حرم مطهر امام خميني (ره) شركت واحد اتوبوسراني و نيز شركت متروي تهرن امكانات گسترده اي را تدارك ديده اند.
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