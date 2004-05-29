مراسم ويژه سالگرد ارتحال‎ امام‎‎ خميني‎ (ره‎) برگزار مي شود

به‎‎ گزارش خبرگزاري مهر به نقل ستاد مركزي‎ بزرگداشت‎ امام‎‎‎ خميني‎ (ره‎) همچنين در مراسم‎‎ شب‎‎ چهاردهم خرداد چهارشنبه شب پس‎ از اقامه‎‎ نماز جماعت‎‎‎ به امامت حجت الاسلام‎ حاج‎ سيد حسن‎ خميني‎ ، مراسم‎‎‎ عزاداري‎ در حرم مطهر امام راحل‎ برگزار مي‎ شود.

بنابراين‎ گزارش‎ مراسم‎‎‎ عظيم و باشكوه‎‎ روز چهاردهم خرداد كه باحضور ميليوني‎‎‎ زائران‎ حرم‎‎ مطهر حضرت‎ امام خميني (ره‎) و شخصيتهاي‎ سياسي ، لشكري ، ‎‎‎ كشوري و اعضاي بيت‎‎ شريف‎ امام (ره) ‎ و ميهمانان‎ خارجي‎ شركت كننده‎ در مراسم‎‎ ارتحال‎ از ساعت‎ 9صبح‎ در جوار حرم مطهر و در صحن‎ شهدا برگزار مي‎‎ شود از ديگر برنامه‎هاي‎ اين‎ ستاد است.

همچنين‎ در شب‎‎ پانزدهم‎ خرداد پس‎ از اقامه‎ نماز جماعت‎ مغرب و عشاء و اجراي‎‎‎‎ برنامه‎‎هاي عزاداري و نوحه خواني‎‎‎ آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس‎ مجمع‎ تشخيص‎ مصلحت‎‎ نظام‎ به‎ ايراد سخنراني‎ خواهد پرداخت .

اين‎ گزارش‎ حاكيست‎‎ در مراسم‎ ويژه‎‎ روز 15 خرداد كه از ساعت نه و سي دقيقه صبح‎ در حرم‎‎ مطهر امام خميني‎‎ (ره) برگزار مي شود موسوي‎‎ لاري وزير كشور سخنراني‎ خواهد كرد.

بنابرگزارش‎ اين‎‎‎ ستاد ، همچنين مراسم‎ ويژه‎‎ بانوان كه با حضور اعضاي‎ بيت‎‎‎ شريف‎ حضرت امام‎ خميني‎ (ره‎‎) از ساعت نه و سي دقيقه صبح‎ چهارشنبه 13 خرداد در حسينيه‎‎‎ شماره 2 جماران‎ برگزار مي‎ شود از ديگر برنامه هاي‎ ستاد بزرگداشت‎‎‎ حضرت امام‎‎ خميني‎ (ره) در مراسم بزرگداشت پانزدهمين‎ سالگرد آن‎ حضرت‎ خواهد بود .

اين‎‎‎ ستاد همچنين اعلام‎‎ كرد : براي‎ عزيمت‎ زائران تهراني‎ به‎ حرم مطهر امام‎ خميني‎‎ (ره‎) شركت‎‎ واحد اتوبوسراني و نيز شركت متروي‎ تهرن‎ امكانات‎ گسترده ‎‎اي‎ را تدارك‎ ديده اند.