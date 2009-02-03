افتخارات بین المللی ورزش ایران پس از انقلاب چشمگیر است

امیررضا واعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ارزیابی ورزش ایران در 30 سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی گفت: آنچه مسلم است ما در بخش سخت افزاری با افتتاح و زمینه سازی برای ساخت اماکن ورزشی رشد قابل قبولی داشته ایم و قطعا ادامه این روند می تواند سرانه فضاهای ورزشی لازم را در کشور تامین کند.

وی ادامه داد: دولت های پس از انقلاب به این واقعیت به خوبی اشراف داشتند که کشور ما، از جامعه جوانی تشکیل شده، جوانانی که ظرفیت های بالایی دارند، در کنار هزینه های بالایی که صرف دوران مقدس جنگ تحمیلی شد، توجه ویژه ای به امر ساخت اماکن ورزشی و ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی این جوانان در رشته های مختلف ورزشی صورت گرفت تا ورزشکاران ایران بتوانند در میادین مختلف نتایج بسیار خوبی را کسب کرده و پرچم مقدس ایران را تورنمنت های گوناگون به اهتزاز درآورند.

مدیر عامل باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: در کنار رشته فوتبال که علاقمندان بسیاری در کشورمان دارد، ورزشکاران کشورمان پس از انقلاب در رشته هایی مانند کشتی، والیبال، بسکتبال، دوچرخه سواری، تکواندو، وزنه برداری و .. افتخارات چشمگیر بسیاری را در آسیا و جهان کسب کردند و تمام این افتخارات ماحصل تلاش مدیران دولتی و ورزشی کشورمان پس از انقلاب بود.

وی با بیان اینکه رشد ورزش ایران پس از انقلاب در دو بخش عمومی و تخصصی قابل توجه بوده، اظهار داشت: ورزش به عنوان یک مقوله مهم اجتماعی می تواند یکی از فاکتورهای مهم در سلامت جامعه و کاهش بیماری های جسمی، روحی و روانی باشد. مطمئنا می توان از ورزش به عنوان عاملی پیشگیری کننده مقابل بسیاری از بیماری های موجود در جوامع بشری استفاده کرد.

واعظ آشتیانی با اشاره به این جمله که "عقل سالم در بدن سالم است" اضافه کرد: با نهادینه کردن ورزش در بین مردم، می توانیم زمینه جامعه ای موفق، پویا، با نشاط و سالم را فراهم سازیم که جامعه ورزشی ما پس از انقلاب در این بخش هم اقدامات بسیار ارزشمندی انجام داده است.

وی در مورد رشد ورزش بانوان پس از انقلاب هم تاکید کرد: بانوان کشورمان با توجه به انقلاب اسلامی در کنار حفظ ارزش های دینی خود و تکیه بر تنوع های موجود در رشته های ورزشی، توانستند بیش از گذشته، حتی در مسابقات بین المللی هم حضور یافته و در مواردی موفق به افتخار آفرینی شوند. البته در بخش دانش فنی بانوان تاحدودی عقب هستیم که امیدوارم در برنامه ریزی های آینده با سرمایه گذاری روی بانوان مستعد و شرکت دادن آنها در کلاس های پیشرفته مربیگری و یا استفاده از مربیان بانوی کاربلد، با دانش و باتجربه، در بخش رشد فنی بانوان ورزشکار گام های موثر و مفیدی برداریم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد عدم میزبانی تورنمنت های بین المللی توسط کشورمان پس از انقلاب گفت: ما در این سالها میزبان مسابقات مختلفی در عرصه های جهانی و بین المللی بوده ایم ولی با توجه اولویت های دینی، اعتقادی و مذهبی خود و حفظ ارزش های نظام و انقلاب، نمی توانیم میزبان بعضی از مسابقات بین المللی باشیم. البته زمینه سازی ها برای توسعه امکانات سخت افزاری در زمینه ورزشی هم در حال انجام است که با آماده شدن این امکانات می توانیم میزبان رقابت های معتبری باشیم.