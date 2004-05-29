خبرنگاران صدا وسيما بايد بتوانند با آزادي عمل بيشتري فعاليت كنند

به گزارش خبرنگارهنري " مهر" رييس سازمان صدا وسيما كه بعد ازظهرامروز درجشنواره خبر وبرنامه هاي سياسي سخن مي گفت ضمن اعلام اين مطلب اظهارداشت :" به نظرمن عنصرمصلحت انديشي ومصلحت بيني ازجمله مسائل مهم درامراطلاع رساني است وبايد دايره وسيع تري را دربرگيرد. خبرنگاران بايد به طرح مسائلي بپردازند كه مشكلات مردم را مطرح مي كنند ."

وي خاطرنشان ساخت :" مردم به اخبارصدا وسيما توجه واطمينان دارند وبا وجود فعاليت تمامي شبكه هاي خبري جهاني ، توجه شان را معطوف به رسانه ملي كرده اند. بنابراين لازم است دراين رسانه مسائلي مطرح شود كه گامي درجهت آگاه سازي برمي دارند."

وي درادامه با اشاره به اينكه آمادگي به عهده گرفتن اين مسئوليت را دارد اظهارداشت :" من حاضربه خطركردن وبه عهده گرفتن مسئوليت اخباري هستم كه درجهت خدمت به جامعه تهيه مي شوند.لازم است خبرنگاران اخباروبرنامه هاي سياسي را آماده كنند كه شايسته رسانه ملي است وبرنامه ها بايد صريح تروروشن ترازقبل ارائه شوند."

ضرغامي با مهم دانستن توجه به مشكلات مردم توضيح داد :" درحال حاضرمشكلات خرد كننده اجتماعي بخش وسيعي ازجامعه را تحت تاثيرقرارداده است . ازطرف ديگرفيلمهايي كه درخارج ازكشوربه نمايش درآمده وآينه وضعيت وشرايط داخل كشوربه شمارمي روند، بابزرگ نمايي مسائل مختلف ، چهره زشت وناپسندي ازجمهوري اسلامي ايران ارائه مي دهند.دراين ميان لازم است خبرنگاران صدا وسيما به ارائه گزارشهايي بپردازند كه هم اين مسئله را براي جامعه ومسئولين روشن كند هم شرايطي را بوجود آورد كه متمولين جامعه احساس مسئوليت كنند."

جشنواره سوم خبروبرنامه هاي سياسي درآخرين بخش به اهداي تنديس هاي جشنواره پرداخت.

دراين بخش تنديس كميته تحقيق ومقالات علمي به اداره كل پژوهش حوزه سياسي صدا وسيما ، تنديس گرافيك وانيميشن به اداره كل پخش اخبارسيما ، تنديس اخباروگزارشهاي خبري صدا به اداره كل پخش اخبارصدا، تنديس گزارشهاي خبري تلويزيوني به اداره كل اخبارداخلي ، تنديس برنامه هاي سياسي به گروه سياسي شبكه اول و تنديس كميته پخش اخباروتفاسيرخبربه شبكه خبراهدا شد.

همچنين براساس نظرسنجي مردمي كه انجام شده بود بخش خبري ساعت 21 به عنوان پرمخاطب ترين بخش خبري سيما شناخته شد.

درادامه اين برنامه تنديس ويژه پوشش اخبارخارجي به مديركل اخبارخارجي ، تنديس مراكزاستانها به مركزاستان اردبيل ، تنديس ويژه پوشش اخباربم وعراق به اداره كل اخبارشبكه خبر، تنديس ويژه بخش فني به اداره كل فني حوزه سياسي وتنديس حجم بالاي اخباربه باشگاه خبرنگاران جوان اهدا گرديد.