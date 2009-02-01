عاملان واقعه بمبئی طبق قانون پاکستان مجازات خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یوسف رضا گیلانی در یک کنفرانس مطبوعاتی به هند اطمینان داد که تحقیقات درباره واقعه بمبئی ادامه دارد و به زودی اطلاعات مربوطه را در اختیار دهلی قرار خواهد داد.

نخست وزیر پاکستان، دلیل زمانبر شدن پروسه تحقیقات را اطمینان از درست بودن یافته ها اعلام کرد.

وی دولت پاکستان را در مبارزه با تروریسم جدی دانست و گفت: افرادی که در واقعه بمبئی گناهکار شناخته شوند طبق قانون قضایی پاکستان مجازات خواهند شد.

گیلانی، ضربه خوردن روابط دهلی-اسلام آباد پس از حادثه بمبئی را تصدیق کرده و با یادآوری فشار افکار عمومی روی دولت هند، امکان بهبود روابط را در آینده نزدیک بعید دانست.

تنش میان هند و پاکستان از چندین سال قبل وجود داشت، اما حادثه تروریستی ماه نوامبر 2008 سبب شد تا این تنشها به بالاترین حد خود برسد به گونه ای که حتی برای مدتی کارشناسان احتمال درگیری نظامی دو کشور را دور از ذهن نمی دانستند و دلیلش این بود که اسلام آباد، دهلی نو را عامل این حادثه می داند.

درحادثه تروریستی 26 نوامبر 2008 در بمبئی هند 170 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند و پس از آنکه اعلام شد افرادی از گروه شبه نظامی لشگر طیبه عامل حوادث بمبئی بوده اند، پاکستان در حمله به پایگاه این گروه شیه نظامی در کشمیر، چند نفر از آنها را بازداشت کرد اما اعلام نمود که افراد بازداشت شده را در اختیار هند نمی گذارد.

