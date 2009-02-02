موفقیت در بازسازی گونه منقرض شده جانوری توسط علم ژنتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان برای اولین بار در جهان با بکارگیری علم ژنتیک موفق به بازگرداندن گونه ای از جانوران منقرض شده به جهان هستی شدند. چنین دستاوردی می تواند امید بازآفرینی گونه های جانوران منقرض شده را زنده کند.

به گفته زیست شناسان نسل بز کوهی پیرنه در سال 2000 به صورت رسمی و قطعی منقرض شد و جسد آخرین نمونه از این گونه جانوران در اسپانیای شمالی کشف شد. کمی قبل از انقراض این گونه، نمونه های پوستی این جانور توسط دانشمندان به دست آمده و در نیتروژن مایع نگهداری می شد.

تعداد نامحدودی از بزهای پیرنه در اسپانیای شمالی و کوه های پیرنه در فرانسه زندگی می کردند که شکار گسترده این جانوران در قرن 19 میلادی تعداد آنها را تا 100 راس کاهش داد. این تعداد تا سال 1981 به 30 راس رسیده و در نهایت آخرین راس از این گونه در سال 2000 در جنگل ملی در شمال اسپانیا به شکل مرده پیدا شد.

پس از انقراض بزهای کوهی پیرنه گروهی از دانشمندان اسپانیایی با استفاده از دی ان ای موجود در نمونه های پوستی و جایگزینی آن در تخمکهای بزهای محلی موفق به بازسازی این نمونه از بز کوهی شدند.

با وجود اینکه بز متولد شده 7 دقیقه پس از تولد به دلیل بروز نقص در ششها جان باخت، عملی شدن این فرایند اطمینان دانشمندان را از ممکن بودن چنین عملیاتی به منظور بازگرداندن نسلهای انقراض یافته افزایش داد.

بر اساس گزارش تلگراف، موفقیت دانشمندان اسپانیایی در بازگرداندن یک گونه منقرض شده اشتیاق و امید زیست شناسان را به منظور بازگرداندن گونه های قدیمی تری مانند ماموتها افزایش داده و چنین فرایندی را عملی و ممکن خواهد ساخت.