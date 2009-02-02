به گزارش خبرنگار مهر، میلانی در فیلم جدید خود تجربه‌ای تازه در آثار معنایی و معنوی دارد و البته این نکته را برجسته می‌کند که مفاهیم معنایی وقتی از شعر و شعار فاصله می‌گیرند که به زیرلایه فیلم برده شوند. اتفاقی که در "سوپراستار" نیفتاده است.

این فیلمساز پس از کمدی پرفروش "آتش‌بس" و فیلم به نمایش درنیامده "تسویه حساب" رویکردی جدید به فیلم‌های به اصطلاح معنوی دارد و حضور "سوپراستار" در بخش مسابقه سینمای معناگرا مهر تأییدی است بر این وجه فیلم. فیلمی که درباره جایگاه آن در کارنامه میلانی و ارتباط آن با "تسویه حساب" حرف و حدیث‌هایی در میان است.





نشست جشنواره‌ای "سوپراستار"

یک خطی فیلم که تا قبل از نمایش جشنواره‌ای منتشر شده ترسیم چهره یک سوپراستار سینماست که روزهای افول را سپری می‌کند و برخورد او با دختری جوان تغییری در مسیر زندگی‌اش به وجود می‌آورد. این یک خطی تا جایی از فیلم تعریفی از پیش تعیین‌شده را با خود می‌آورد که با یک گره‌گشایی خاص مسیر قصه و تصورات مخاطب را تغییر می‌دهد.

بخش ابتدایی فیلم متمرکز شده بر تصویری کردن چگونگی افول این ستاره که البته متکی بر کلیشه‌های در دسترس است. کورش زند (شهاب حسینی) بازیگری است که در حاشیه‌های سیاه شهرت غرق شده و سوء ‌رفتار و اخلاق او در روابطش با خانواده، دوستان و اطرافیان تأثیر گذاشته است.

به علاوه سکانس ابتدایی با تصویری کلیشه‌ای خاستگاه این بازیگر را در تقابل با جایگاه امروزش قرار می‌دهد که قرار است نوعی آسیب‌شناسی جهش طبقاتی نیز محسوب شود. مادر (فریبا کوثری) نوزاد تازه متولد شده‌اش را به سوی آسمان می‌گیرد و آرزو می‌کند وقتی بزرگ شد همه دوستش داشته باشند.

این سکانس پیوند می‌خورد به موقعیت امروز کورش به عنوان ستاره‌ای بی‌انگیزه و اخلاق که موقعیت حرفه‌ای‌اش نیز دستخوش تغییر است. به این ترتیب فیلمساز به هر ترفندی دست زده تا غرق شدن او را در گرداب درشتنمایی کند از اغراق در کلام، رفتار، برخورد با اطرافیان تا...

به این ترتیب وقتی حرکت بر مسیر کلیشه‌ها و نشانه‌های مستقیم باشد، گام برداشتن در مسیر معنا و ماورا هم نمی‌تواند متفاوت از این پرداخت جلوه کند. پرداختی که به حضور یک فرشته در روابط و مناسبات امروزی ختم می‌شود که یکباره می‌آید، تلنگر [ضربه مهلک] را به شخصیت به انتها رسیده وارد کرده و به همین شیوه هم خارج شده و او را متحول می‌کند.

شاید بتوان تعریف کلی شخصیت و موقعیت وی را با دو نگاه و پرداخت مختلف با دکتر سپیدبخت فیلم "خانه‌ای روی آب" بهمن فرمان‌آرا مقایسه کرد. در آن فیلم هم قهرمان در منجلاب زندگی غرق شده، خودش را تخریب می‌کند، گذشته و حالش زیر سئوال می‌رود، فرشته زیر می‌کند و... اما تفاوت‌های دو فیلم بیش از هر چیز ناشی از تفکر پشت شکل‌گیری آنهاست.

فرمان‌آرا تلاش نکرده فیلمی با مفاهیم معنایی بسازد اما این وجه در لایه‌های کار حضور دارد. اما میلانی با پیش‌فرض ساختن فیلم معنایی وارد این میدان شده و به گونه‌ای از پیش تعیین شده ابر و باد و مه و خورشید و فلک را دست به دست هم داده تا شخصیت اصلی را در پایان به رستگاری برساند.

"سوپراستار" نهمین فیلم میلانی داستان یک ستاره‌ سینماست که از روزهای اوج فاصله گرفته و آشنایی با دختری جوان او را به درکی تازه از زندگی می‌رساند. شهاب حسینی، فتانه ملک‌محمدی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، افسانه بایگان، رضا رشیدپور، السا فیروزآذر و لیلا زارع بازیگران فیلم هستند که در بخش سودای سیمرغ و در جستجوی حقیقت جشنواره فجر حضور دارد.