آینده عراق بر اساس تفاهم و دموکراسی شکل خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نوری المالکی در دیدار با اعضای هیئتی از شورای روابط خارجی آمریکا اظهار داشت: عراق تنها از طریق مشارکت بازسازی خواهد شد و کسی که گمان می کند این امر با طرد کردن گروه خاصی صورت خواهد گرفت در اشتباه است زیرا آینده ما از طریق تفاهم، دموکراسی و نه اتهام و تهدید شکل خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات به وجود آمده در انتخابات از راه های قانونی حل و فصل خواهد شد و ما هرگز اجازه نخواهیم داد اراده عراقی ها مصادره و به دستورات خارجی عمل شود.

نخست وزیر عراق در بخش دیگر سخنان خود گفت: عملیات بازشماری آرا انتخابات پارلمانی در بغداد برای حل مشکلات موجود صرفنظر از حجم اعتراضات بسیار مهم است و تغییر نتایج در انتخابات بر روند تشکیل دولت تاثیری نخواهد داشت چرا که هیچ گروهی به تنهایی نمی تواند دولت تشکیل دهد.

باز شماری آرا بغداد در بیش از 11 هزار حوزه انتخاباتی به صورت دستی و تحت نظارت سازمان ملل متحد از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.