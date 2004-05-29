تهديد چريكهاي پ.ك.ك به خاتمه آتش بس با دولت تركيه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه حزب كارگران كردستان تركيه گفتند اگر دولت به درخواستهاي آنان جواب ندهد، مبارزه را بارديگر آغاز خواهند كرد.

آنان همچنين اعلام كردند سرمايه گذاري اتباع خارجي را در تركيه تهديد خواهند كرد.

خبرگزاري فرانسه افزود پ. ك. ك اعلام كرده است تركيه پس از خاتمه آتش بس به كشوري خطرناك براي سرمايه گذاري و توريست ها تبديل خواهد شد.

حزب كارگران كردستان عراق مدعي است ارتش تركيه اغلب نيروهاي آنان را تعقيب مي كرده و درسه ماه گذشته حملات خود را بر پ.ك.ك افزايش داده است.

يكي از مقامات حزب كارگران كردستان تركيه گفت : " تعهدات ما براي آتش بس تا پايان ماه ژوئن به صورت يكجانبه خاتمه پيدا مي كند."

خبرگزاري فرانسه افزود: اين حزب از دولت تركيه خواسته است كه سربازان خود را از جنوب شرقي تركيه خارج كند.

گفتني است كه آمريكا و اتحاديه اروپايي پيش ازاين حزب كارگران كردستان تركيه را به عنوان يك گروه تروريستي معرفي كرده بودند.

نيروهاي پ.ك.ك پانزده سال قبل ازاعلام آتش بس سال 1999 براي تشكيل يك دولت خودمختار مبارزه مي كردند ، در اين جنگ 37000 تن كشته شدند.