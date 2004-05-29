بيش از يك و نيم ميليون بسيجي و پاسدار به قلل مرتفع كشور صعود مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، سردار سرلشكر سيد يحيي صفوي، فرمانده كل سپاه در مراسم آغاز صعود چهار هزار نفري پاسداران و بسيجيان استان خراسان به قله بينالود در حرم مطهر امام رضا (ع) ضمن تسليت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) و هتك حرمت به عتبات عاليات با اعلام مطلب فوق گفت: صعود شما به ارتفاعات زيبا و پرابهت بينالود، سومين صعودي است كه پس از صعود 5000 نفري به قله دماوند در سال 81 كه بزرگترين صعود در جهان بود و صعود 14 هزار نفري به قله سبلان سال 82 انجام مي شود.

وي با تاكيد بر ضرورت آمادگي ملت مسلمان ايران براي مقابله با تهديدات دشمنان گفت: بايد توسعه ورزش همگاني براي اقشار مختلف مردم به يك آرمان ملي و اسلامي تبديل شود، چرا كه براي ايجاد امنيت پايدار و مقابله با تهديدات خارجي و حركت در مسير سازندگي كشور كسب آمادگي جسمي و روحي ضرورتي انكارناپذير است.

سردار صفوي گفت: تركيب سني ملت ما نشان مي دهد بيش از 50 درصد جمعيت ما را افراد زير 30 سال تشكيل مي دهند كه اين مسئله مي تواند بعنوان يك فرصت تلقي شود و با حركت ملي دولت و مجلس، اين نيروي جوان و شاداب مي تواند در جهت سازندگي و آباداني كشور گام بردارد.

فرمانده كل سپاه با بيان اين مطلب كه تربيت بدني در طرح تحول همه جانبه سپاه در اولويت قرار گرفته گفت: در استراتژيِ جنگ نامتقارن و نبرد علوي، ورزش بعنوان يك اصل در برنامه هاي سال 83 و برنامه چهارم سپاه ديده شده است.

وي در خصوص اهداف سپاه و بسيج از برگزاري رزمايشهاي كوهنوردي خاطر نشان كرد: تحكيم اراده دفاع از انقلاب، نظام، ملت و كشور عزيز ايران، حضور سپاه و بسيج در صحنه ورزشي كشوري، منطقه اي و بين المللي به صورت تعاملي هدفمند كه حافظ ارزشهاي ديني و ملي ما باشد، شناخت توانايي هاي پاسداران و بسيجيان و ساماندهي آنها بر عملياتهاي امداد و نجات، سنجش توان نيروهاي مخصوص سپاه و لشگرهاي پياده و كوهستان براي نبرد نامتقارن، برانگيختن روحيه و احساس غرور و عزت و اقتدار در بين نيروهاي صعودكننده و تشويق و ترغيب آحاد مردم به ورزشهاي عمومي و آمادگي براي رزمايش بزرگ سپاه كه در هفته دفاع مقدس امسال انجام خواهد شد، از جمله اهداف اين سلسله صعودها مي باشد.

سردار صفوي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به هتك حرمت اشغالگران آمريكايي و انگليسي به عتبات عاليات گفت: گذشته تاريخ نشان مي دهد كه مستكبران و زورمداران نادان كه از عنايات الهي به مقابر مقدس بي خبرند ، دچار قهر و غضب الهي و ملتهاي مسلمان شده اند و تاريخ حرم مطهر امام رضا (ع) نيز نشان مي دهد كه وقتي در جريان جنگ جهاني اول روسها به هنگام عبور از ايران به حرم امام هشتم اهانت كردند، پس از گذشت چند سال و در جريان انقلاب بلشويكي تمام خاندان تزاري حتي كودكان آنها در گهواره ها به قتل رسيدند.

وي افزود: آمريكايي ها هم بدانند اهانت به حرم مطهر اميرالمومنين (ع) كه مورد احترام ملتهاي مسلمان و شيعيان جهان است، تنفر و انزجار ملتهاي مسلمان را بر عليه دولت آمريكا به دنبال خواهد داشت.

فرمانده كل سپاه در پايان ضمن تقدير و تشكر از همه دست اندركاران برگزاري اين صعود بزرگ، كوهنوردان را به رعايت حفاظت محيط زيست كوهستان، اصول ايمني و رسيدگي و كمك به مردم روستاهاي مسير كوهنوردي توصيه كرد.