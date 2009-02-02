ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر الله شکر اسدالهی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران مهلت ارسال مدارک برای شرکت در این آزمون را تا بیستم فررودین سال 88 اعلام کرد و گفت: کلیه متقاضیان باید مدارک لازم را از طریق پست به آدرس تبریز – بلوار 29 بهمن -دانشگاه تبریز – ساختمان ادارات مرکزی – طبقه دوم مدیریت تحصیلات تکمیلی کد پستی 5166616471 ارسال دارند.

وی با بیان اینکه پذیرش در دوره دکتری تخصصی (PhD) دانشگاه تبریز از طریق آزمون کتبی و ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و انجام مصاحبه علمی خواهد بود، افزود: متقاضیان شرکت در آزمون دکتری دانشگاه تبریز باید علاوه برارسال مدارک نسبت به ثبت نام اینترنتی از طریق سایت دانشگاه تبریز به آدرس www.tabrizu.ac.ir تا سی ام فرودین ماه سال 88 اقدام کنند.

اسدالهی دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی از جمله دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای ، موفقیت در آزمون کتبی و سایر مراحل پذیرش، کسب حداقل 50درصد امتیاز از کل نمرات آزمون کتبی، از شرایط پذیرش اولیه در مقطع دکتری دانشگاه تبریز عنوان کرد و افزود: دانشجویان نیمسال آخر این مقاطع به شرط اتمام تحصیل تا شـــــروع دوره در رشته مورد تقـاضا می توانند در این آزمون شرکت نمایند .

وی داشتن مدرک حد نصاب لازم در یکی از آزمونهای زبان انگلیسی را از دیگر شرایط پذیرش در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تبریز ذکر کرد و گفت: اسامی رشتههای تحصیلی،جزئیات شرایط ثبت نام، فرمهای مربوطه و مدارک لازم در سایت دانشگاه تبریز قرار دارد.

وی میزان پذیرش دانشجو در آزمون مقطع دکتری دانشگاه تبریز را در سال تحصیلی 89-1388 را 157 نفر اعلام کرد و گفت: 20 درصد ظرفیت پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه تبریز با رعایت مقررات به ایثارگران انقلاب اسلامی حائز شرایط اختصاص خواهد یافت و همچنین پذیرش استعدادهای درخشان بر اساس فراخوان آزمون دکتری دانشگاه تبریز آئین نامه مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دکتر اسدالهی، همچنین با اشاره به اینکه 30 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه تبریز در مقطع دکتری به مربیان رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اختصاص خواهد یافت افزود: دانشگاه تبریز در راستای ارتقای سطح علمی مربیان شاغل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با استفاده از تواناییها و پتانسیلهای موجودعلمی و با بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی و پژوهشی و تقویت دانشگاههای در حال توسعه منطقه و کشور و پاسخگویی به تقاضای داوطلبان ادامه تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی اقدام به پذیرش مربیان واجد شرایط در دوره های دکتری نموده است .

وی با بیان اینکه پذیرش مربیان بدون آزمون به دو صورت انجام خواهد یافت افزود: این مربیان میتوانند با استفاده از دستوالعمل اجرائی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور مربیان و همچتین آییننامه اجرائی دورههای دکتری خاص مربیان و با بررسی سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی و انجام مصاحبه علمی صورت می گیرد و ظرفیت پذیرش در هردوره بر اساس پیشنهاد گروه آموزشی و دانشکده ها است.

وی درپایان خاطرنشان کرد: داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از طریق شماره تلفن های 3393511 – تلفکس: 3348997 – 0411 تماس حاصل نمایند.