پيام تبريك خاتمي به رئيس جمهوري فدرال آلمان

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري امروز طي پيامي انتخاب آقاي هورست كوهلر را به سمت رياست جمهوري آلمان تبريك گفت .

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس جمهوري دراين پيام ابراز اميدواري كرد در دوران تصدي آقاي كوهلر روابط ديرينه دو كشور شاهد تعميق و توسع روزافزون درجهت منافع و اهداف عاليه دو طرف باشد.

لازم به ذكر است مجلس فدرال آلمان در نشست اخير خود هرست كوهلر را بعنوان رئيس جمهور اين كشور انتخاب كرد.هرست كوهلر كانديداي احزاب سوسيال مسيحي ، دموكرات مسيحي و آزاد آلمان براي احراز پست رياست جمهوري اين كشور موفق به بدست گيري قدرت شد .

