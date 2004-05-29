نخبگان علاوه بر تامين نياز مالي بايد از نظر روحي و اجتماعي نيز احساس رضايت و امنيت كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهوري كه در ميان تعدادي از جوانان مدال آور جهاني در عرصه هاي علمي و فرهنگي و هنري سخن مي گفت، تاكيد كرد: حمايت از نخبگان تنها با تامين نيازهاي زندگي آنها مهيا نمي شود، بلكه آنها بايد از نظر روحي و اجتماعي نيز احساس رضايت و امنيت كنند.

خاتمي تصريح كرد: نخبگان بايد احساس كنند كه خروجي ذهني و ابتكارهاي آنان در جامعه منشاء اثر مي شود و جامعه، حكومت و مردم متقاضي انديشه و اختراع آنها هستند.

رييس جمهور با اشاره به گامهاي برداشته شده براي ارتباط و پيوند ميان دانشگاه با صنايع و جامعه، تصريح كرد: رشد اقتصادي با توسعه صنعتي و علمي پيوستگي دارد وكارهاي نسبتا خوبي در اين زمينه انجام شده است.

خاتمي در بخش ديگري از سخنانش جايگاه تمدن ايراني - اسلامي و ظهور و بروز استعدادهاي كم نظير در كشورمان را ياداور شد و گفت: براي بروز ظرفيت هاي فردي نياز به نوسازي فرهنگي، سياسي و اقتصادي داريم.

رييس جمهور با نفي غربزدگي از يكسو و تحجر و عقب ماندگي از سوي ديگر، خواستار همسو شدن با زمان در عين پايبندي به معيارهاي اصلي ارزشي، علمي و فرهنگي شد.

خاتمي ارتباط علمي، فكري و فرهنگي با نخبگان ايراني خارج از مرزهاي كشورمان را ضروري خواند و بر فراهم كردن شرايط به منظور آشنايي جوانان به ويژه اهل علم و فرهنگ با آنچه در دنياست تاكيد كرد.

خاتمي با قدرداني از همه نهادها و مراكزي كه با وجود كمبودها زمينه حضور موثر نخبگان جوانان ايران در مسابقات جهان را فراهم كرده اند، اظهار اميدواري كرد، زماني فرا برسد كه نوجوانان و جوانان مستعد ايران در دورترين نقاط كشور امكان پيشرفت و تعالي را بيابند.

پيش از سخنان رييس جمهوري آقاي رحيم عبادي رييس سازمان ملي جوانان با اشاره به شايستگي جوانان ايراني، بويژه نخبگان جوان، بربازنگري در امور مربوط به جوانان، استفاده از همه ظرفيت هاي دولتي و غير دولتي و سرمايه گذاري و حمايتهاي مادي و معنوي از جوانان تاكيد كرد.

وي خواستار هدايت، ساماندهي نيازهاي جوانان در سطح ملي و هماهنگي دستگاهها براي حل مشكلات آنها شد و گزارشي از فعاليت تشكل هاي غير دولتي جوانان در عرصه هاي علمي و پژوهشي و شناسايي نخبگان جوان خارج از كشور ارايه كرد.

هر يك از شركت كنندگان در مسابقات و مسوولان در خصوص سطح مسابقات جهاني و طرحهاي ارايه شده توسط جوانان ايراني و مشكلات و درخواستهاي خود بطور جداگانه صبحت كردند.

شايان ذكر است كه جمع جوانان ديدار كننده با رييس جمهور شامل تعدادي از نخبگان كشور بودند كه پس از شركت در اجلاس جهاني ژنو (PALEXPO) موفق به كسب 10 مدال بين المللي و جايزه اول سازمان مالكيتهاي فكري و معنوي (WIPO) شده اند.

همچنين تعدادي از هنرمندان جوان برنده جايزه نخل طلايي نمايشگاه بين المللي بلگراد و بولينا (تصويرگران كتاب) نيز در اين ديدار حضور داشتند.