حوزه علميه نجف به نظاميان آمريكايي درباره لغو آتش بس هشدار داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف، اين مراجع حوزه علميه دربيانيه اي اعلام كردند: آتش بس اعلام شده از سوي صدر كه مورد موافقت نيروهاي ائتلاف قرار گرفته است، موجب خشنودي است زيرا اين امر منجر به توقف حملات مسلحانه و بازگشت پليس محلي به سركار خود براي كنترل و حفظ امنيت درشهرهاي مي شود.



مراجع حوزه علميه نجف درعين حال تاكيد كردند: درصورتي كه نيروهاي اشغالگرآتش بس را لغوكنند دركنار مردم عراق عليه آنها به مبارزه برمي خيزند.



بعد ازاين بيانيه سيد محمد رضا فرزند آيت الله سيستاني ازمراجع شيعه عراق دستيابي به آتش بس را ستود، مراجع حوزه علمه نجف به توطئه چينان ، وهابيها، تروريستها مخالف با آتش بس ، آتش افروزان ، انتحاريون و بمبگذارها درباره ادامه عمليات برضد مردم عراق به شدت هشداردادند.





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