خاتمي‎ ايران‎‎ را مناسب‎ ترين راه‎‎ براي‎‎‎ انتقال‎ انرژي آسياي ميانه دانست‎

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهور در اين ديدار با اشاره به عزم دو كشور جمهوري اسلامي ايران و قزاقستان در پيمودن راه توسعه و پيشرفت نزديكي اهداف و سياستهاي دو طرف را عاملي موثر براي همكاري و پيشبرد سريع تر و كم هزينه تر برنامه هاي توسعه دانست.

رييس جمهور با تاييد نظر رييس جمهور قزاقستان مبني بر اينكه ايران مناسب ترين راه براي انتقال نفت و انرژي آسياي ميانه به خارج از منطقه است، اين امر را نشانه شجاعت و واقع بيني مقامات سياسي قزاقستان قلمداد كرد.

وي ضمن مطلوب دانست روابط اقتصادي في ما بين، خواستار ارتقاي سطح اين روابط متناسب با ظرفيتهاي موجود شد.

سفير جديد قزاقستان نيز در اين ديدار علاقه كشور و دولت متبوعش به تحكيم و توسعه روابط دو جانبه در زمينه هاي اقتصادي، بازرگاني و فرهنگي با جمهوري اسلامي ايران را يادآور شد.

وي همچنين بر آمادگي كشورش براي همكاري با جمهوري اسلامي ايران در بخش حمل و نقل، كشاورزي و سياستهاي جهاني و منطقه اي تاكيد كرد.

تايروف همچنين در اين ديدار پيام تسليت كتبي آقاي نظربايف، رييس جمهور قزاقستان، به مناسبت زلزله روز گذشته در شمار ايران و كشته شدن تعدادي از شهروندان ايراني در اين حادثه را به آقاي خاتمي تقديم كرد.