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۱۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۵۵

مجموعه شعر "مثل شاخه ترنج" منتشر شد

مجموعه شعر "مثل شاخه ترنج" منتشر شد

دفتر شعر جدید عباس باقری با عنوان "مثل شاخه ترنج" توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ کتاب "مثل شاخه ترنج" این شاعر سیستانی 36 قطعه شعر سپید بعد از سالهای 56 وی را شامل می‌شود.

"روزهای مندرس" هفتمین دفتر شعرعباس باقری است که در 70صفحه و با شمارگان 2200 نسخه در چاپ نخست به قیمت 700تومان به بازار کتاب عرضه شده است. این مجموعه درحوزه هنری استان سیستان و بلوچستان تولید وبرای انتشار به مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری ارسال شده است.

سوره مهر همچنین به تازگی مجموعه شعر "خاکه نغمه‌ها" را نیز که اشعار سروده‌ شده این شاعر از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۵ را در بر منتشر کرده است.

تبعید در آفتاب، تکیه بر زخم، صبح در پرگار، ایوب در باد، باران تلخ، خانه سرودها، زخمهای زیتونی، خنده بر خون ( زندگینامه شهدای استان سیستان و بلوچستان)، سفر سوختن ( زندگی نامه شهدای استان سیستان و بلوچستان)، از هیرمند تا اروند ( زندگینامه شهدای استان سیستان و بلوچستان) و گزیده ادبیات معاصر(نیستان) از دیگر آثار این نویسنده به شمار می‌آیند.

کد مطلب 827459

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