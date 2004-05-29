هوشيار زيباري و برهم صالح وزير دفاع و وزير امورخارجه عراق شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، گفتني است زيباري پيشترسمت وزير امور خارجه شوراي حكومت انتقالي را به عهد داشت.

ياد آوري مي شود، پيش از اين محمود عثمان عضو شوراي حكومت انتقالي عراق به نقل ازرياست جمهوري غازي عجيل الياور رئيس دوره اي اين شورا خبر داده بود كه فهرست نهايي اعضاي كابينه آينده عراق در دست بررسي است و تاپايان هفته جاري اعلام خواهد شد.

اين درحالي است كه زيباري در گفتگو با العربيه نامزدي خود را براي پست وزارت دفاع ردكرده و گفته است مشورتها در اين زمينه ادامه دارد.



اين درحالي است كه اياد علاوي عضو شيعه شوراي حكومت انتقالي عراق ورئيس شوراي عالي امنيت ملي عراق براساس توافق

سازمان ملل متحد و اداره آمريكايي عراق به عنوان نخست وزير دولت آينده عراق انتخاب شده بود.



تاكنون خبري از گزينه هاي مورد نظر براي تصدي پست هاي دو معاونت رياست جمهوري منتشر نشده است .