حرکت در مسیر ولایت فقیه تضمین کننده دوام نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام موسی موسوی امروز در جمع فرماندهان نظامی و انتظامی استان کردستان اظهار داشت: حرکت در مسیر ولایت فقیه دوام و قوام نظام اسلامی ایران را تضمین کرده و همواره باید بر حفظ این مسیر تاکید نمود.

وی ادامه داد: در قرن حاضر انقلاب های مختلفی در جهان روی داده که به دلیل نبود رهبری آگاه و کاردان به شکست انجامیده اند ولی نظام اسلامی ایران با تکیه بر رهبری پیامبرگونه امام راحل (ره) توانست این مسیر پر تلاطم را با موفقیت هر چه تمامتر به سرمنزل مقصود برساند.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان عنوان کرد: امام راحل (ره) با دوراندیشی خاص خود توانست جایگاهی ویژه در میان عوام و خواص مردم ایجاد کرده و با تکیه بر این مهم و با همراهی تمامی قشرهای اجتماع این انقلاب بزرگ را به پیروزی برساند.

حجت الاسلام موسوی حضور و مشارکت فعالانه مردم در برنامه های مختلف و حمایت های بی دریغ آنها از دستورات و رهمنودهای امام راحل (ره) نیز از جمله مهمترین عواملی دانست که پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را رقم زد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه و منزلت نیروهای مسلح در کشورمان خاطرنشان کرد: دستاوردهای به دست آمده در حوزه نیروهای مسلح در کشور بسیار ویژه تر از دیگر بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و این شرایط باعث شده که جایگاه نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان شاخص و ویژه باشد.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان عنوان کرد: امروز نیروهای مسلح کشورمان با حرکت در مسیر ولایت مطلقه فقیه و رهبری نظام به جایگاه ویژه و مطلوبی دست یافته و در حوزه های مختلف علمی و تئوری نیز سرآمد دیگر بخش ها به حساب می آیند.

در ابتدای این دیدار فرمانده انتظامی استان کردستان درگزارشی به بیان وضعیت نیروهای نظامی و انتظامی استان پرداخت.