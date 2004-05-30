امروز در تاريخ

وفات حضرت معصومه (س ) :

حضرت معصومه( س) درچنين روزي در سال 201 هجري قمري به ديار حق شتافتند .

آن حضرت در سنه 173 ه ق ديده به جهان گشودند .

نام شريف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترين لقب آن حضرت، معصومه است. پدر بزرگوارش امام هفتم شيعيان حضرت موسى بن جعفر (ع) و مادر مكرمه اش حضرت نجمه خاتون (س) است . ايشان از اوان كودكي پس از زنداني شدن و شهادت پدر ، تحت مراقبت و تربيت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى الرضا (ع) قرارگرفت. يك سال بعد از هجرت امام رضا(ع) به مرو ، حضرت معصومه (س) به شوق ديدار برادر و اداي پيام ولايت به همراه عده اى از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حركت كرد و در هر شهر و محلى مورد استقبال مردم واقع مى شد. ايشان در اين سفر مخالفت خود و اهل بيت (ع) را با حكومت حيله گر بنى عباس اظهار مى كرد. بدين جهت تا كاروان حضرت به شهر ساوه رسيد عده اى از مخالفان اهل بيت كه از پشتيبانى مأموران حكومت برخوردار بودند، راه را بر ايشان بستند و با همراهان حضرت وارد جنگ شدند. در نتيجه اين نبرد تقريباً همه مردان كاروان به شهادت رسيدند، حتى بنابر نقلى حضرت معصومه (س) را نيز مسموم كردند. پس از آن حضرت فاطمه معصومه (س)بيمار شدند و چون ديگر امكان ادامه راه به طرف خراسان نبود قصد شهر قم را نمود. ايشان چندين روز در اين شهر زندگى كرد و در اين مدت مشغول عبادت و راز و نياز با پروردگار متعال بود. محل عبادت آن حضرت در مدرسه ستيه به نام « بيت النور» هم اكنون محل زيارت ارادتمندان آن حضرت است. سرانجام در روز دهم ربيع الثانى و « بنا بر قولى دوازدهم ربيع الثانى» سال 201هجرى پيش از آن كه ديدگان مباركش به ديدار برادر روشن شود، با اندوه فراوان ديده از جهان فروبست و شيعيان را در ماتم خود به سوگ نشاند .مردم قم با تجليل فراوان پيكر پاكش را به سوى محل فعلى كه در آن روز بيرون شهر و به نام « باغ بابلان» معروف بود تشييع نمودند.



تولد كارل فوئر باخ :

تولد پطر كبير :

تولد آلفرد اوستين :

تولد هانس او جي آلفا ب :

در گذشت ژاندارك :

در گذشت لرد جان رايليگ :

در گذشت بوريس پاسترناك :

در چنين روزي در سال 1800 ميلادي كارل دبليو فوئر باخ رياضيدان مشهور آلماني ديده به جهان گشود . « موقعيت فوئر باخ » عنوان مهمترين اثر اوست .در چنين روزي در سال 1672 ميلادي پطراول يا پطر كبير رومانوف به دنيا آمد . وي بين سالهاي 1682 تا 1725 ميلادي بر كشور روسيه حكمراني مي كرد . او از بزرگترين پادشاهان و فرمانراويان روسيه بود .در چنين روزي در سال 1835 ميلادي آلفرد اوستين ملك الشعراي انگلستان به دنيا آمد . «باغ » عنوان مهمترين اثر اوست .در چنين روزي در سال 1908 ميلادي آلفاب يكي از مشهور ترين دانشمندان و فيزيكدانان سوئدي ديده به جهان گشود . وي به سال 1970 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد.به نوشته بر خي از مورخين در چنين روزي در سال 1431 ميلادي ژاندارك در سن نوزده سالگي در آتش سوزانده شد . او عليرغم سن اندك خود يكي از مبارزان بزرگ فرانسوي بود كه به منظور آزادي وطنش از يد اشغالگران وارد مبارزه شد و در اين راه نيزبه دست انگليسي ها كشته شد .در چنين روزي در سال 19191 ميلادي لرد جان راليگ فيزيكدان بر جسته انگليسي به دنيا آمد . وي به سال 1904 ميلادي به دليل تلاش هاي گسترده اش در حوزه علوم مفتخر به در يافت جايزه نوبل فيزيك گرديد .

نخستين روزنامه در آمريكا :

سومين سفر :

نسختين تصادف با اتومبيل :

در چنين روزي در سال 1960 ميلادي بوريس پاسترناك شاعر بر جسته روس ديده از جهان فروبست . دكتر ژيواگو عنوان مهمترين اثر اوست . وي در هفتاد ودو سالگي در گذشت . بوريس لئونيدويچ پاسترناك شاعر و نويسنده مشهور روسي در مسكو به سال 1890 ميلادي به دنيا آمد . پدرش نقاش بود و مادرش موسيقيدان . وي پس از چندي دانش آموزي به سوي موسيقي رفت اما آن را ادامه نداد و در ادامه به فراگيري فلسفه مشغول شد . در ميانه جنگ جهاني نخست وي به كاركتابداري مشغول بود و در اين دوره نيز اشعار خود را سرود . وي به سال 1958 برنده جايزه نوبل ادبي شد . اين جايزه به خاطر نگارش داستان دكتر ژيواگو بود . خط امان و برفراز حصارها ديگر عناوين آثار اويند .در چنين روزي در سال 1783 ميلادي بنيامين تاور از فيلادلفيا براي نخستين بار در آمريكا موفق به چاپ اولين روزنامه شد .در چنين روزي در سال 1498 ميلادي كريستف كلمب به همراه شش كشتي سومين سفر خود را براي كشف نقاط ناشناخته در اروپا آغاز كرد .

پايان نخستين جنگ بالكان :

كشور جديد :

ورود نيروهاي انگليسي به بغداد :

پذيرش قانون اساسي :

گفته مي شود در چنين روزي در سال 1896 ميلادي نخستين تصادف با اتومبيل صورت گرفت . د راين تصادف آقاي هنري ولز با يك موتورسوار در نيويورك تصادف كرد .در چنين روزي در سال 1913 ميلادي نخستين جنگ بالكان با انعقاد قرار داد لندن به انجام رسيد.در چنين روزي در سال 1913 ميلادي كشور جديد آلباني در منطقه بالكان شكل گرفت .در چنين روزي در سال 1941 ميلادي نيروهاي نظامي انگليسي وارد بغداد شدند و اين شهر را به اشغال خويش در آوردند . اين عمل در برابر كودتاي گروههاي طرفدار آلمان در اين كشور صورت گرفت .در چنين روزي در سال 1949 ميلادي و پس از به پايان رسيدن جنگ جهاني دوم و تشكيل كشور مستقل آلمان شرقي ، اين كشور صاحب قانون اساسي شد .