مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- همزمان با برگزاري نشست كابينه شارون براي بررسي مجدد طرح عقب نشيني از غزه ، در حمله نظاميان صهيونيست 3 فلسطيني به شهادت رسيدند كه دو تن از آنها از رهبران شاخه نظامي جنبش حماس، ازگردانهاي عزالدين قسام، بودند.

- در پي حمله تروريستي به شهر نفت خيز الخبر در عربستان سعودي شاهزاده بندر بن سلطان اعلام كرد كه اين حمله موجب لغو شدن قول مقامات عربستان براي افزايش توليد نفت نخواهد شد.

- در درگيريهاي جنوب افغانستان چهار نظامي آمريكايي كشته شدند.

- كردهاي تركيه ديروز اعلام كردند كه به آتش بس پنج ساله خود پايان خواهند داد و براي ايجاد يك دولت خودمختار تلاشهاي خود را از سر خواهند گرفت.

- مقامات پاكستان يك هفته پس از تشكيل دولت جديد هند موشك هاتف 5 را كه يك موشك بالستيك با قابليت هسته اي است را به صورت موفقت آميز آزمايش كردند.

- در عمليات تروريستي در شرق عربستان 11 تن كشته و 45 تن ديگر به گروگان گرفته شدند.

- رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق گفت : براي در دست گرفتن پست رياست جمهوري عراق، از مخالفت برمر و ابراهيمي مي ترسم.

- مبارك با ايفاي نقش امنيتي مصر در غزه موافقت كرد و اعلام كرد كه صد كارشناس مصري طي دو هفته آينده به غزه مي رسند.

- اسرائيل سوريه را به ضربات ويرانگر و نيز ترور سيد حسن نصرالله تهديد كرد.

- منابع شواري حكومت انتقالي عراق گفتند تركيب حكومت آينده امروز يكشنبه اعلام مي شود.

- جستجو براي مواد هسته اي مفقود شده در ليبي است ادامه دارد.

- احمد ماهر وزير خارجه مصر خواستار بررسي و حل و فصل پرونده 600 مصري در زندانهاي لبنان شد.