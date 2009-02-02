22 دوره آموزشی ترویج کشاورزی در گیلان برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان گیلان عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این دورهها با حضور 440 نفر فراگیر از سوی اداره آموزش بهره برداران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با همکاری شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی برگزارشد.

وی متذکرشد: این دوره ها به صورت مدرسه در مزرعه بین شش تا هفت روز است که موضوعات این دوره ها پیرامون پرورش قارچ خوراکی، پرورش گاو شیری، زراعت، گیاهان آپارتمانی، ماهیان گرم آبی، سردآبی و زنبور عسل است.

قاسمیان ادامه داد: روش مدرسه در مزرعه روش نوین آموزش بزرگسالان در یک محیط غیررسمی جهت توانمندسازی کشاورزان و بهبود توانایی تصمیم گیری جوامع زراعی و تقویت نو آوریهای محلی بوده که مزرعه به عنوان مدرسه و طبیعت به عنوان معلم است.

این مسئول یادآورشد: دراین روش آموزش صورت نمی گیرد بلکه یک رهیافت مشارکتی کشاورز مدار جهت ایجاد بستر مناسب برای کشف و شناخت کشت بوم مزرعه و مدیریت محصول از بذر تا بذر به شیوه جامع و یکپارچه توسط بهره برداران است که روند یادگیری به صورت عملی برای کشاورزان توسط تسهیلگر سهل و آسان می شود و مروجین بخش کشاورزی به عنوان تسهیلگر مدرسه را هدایت می کند و به کشاورزان فرصت می دهند که یافته های جدید تحقیقاتی را در مزرعه پایلوت به آزمایش گذاشته و در عمل نتایج آن را مشاهده کرده و تصمیم گیری کنند.