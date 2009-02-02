38 درصد مدارس گلستان به مقاوم سازی نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی شیرزاد عصر دوشنبه در نشست یکروزه مدیران و روسای آموزش و پرورش استان در باشگاه فرهنگیان گرگان افزود: با تخلیه مدارس و استقرار دانش آموزان در مدارس دیگر کارمقام سازی این واحد مدارس آغاز می شود و اعتبار لازم برای آن وجود دارد.

وی اظهار داشت: بزودی دو طرح " روزی بیاد دیروز " در دو مدرسه گرگان و علی آباد اجراء می شود که در این طرحها فارغ التحصیلان سالهای دور این دو مدرسه گردهم می آیند و نیز راهکار های تعمیر، تجهیز و نگهداری این مدارس اتخاذ می شود.

به گفته شیرزاد، سالجاری دومیلیارد و 370 میلیاردر یال برای اشتراک آب و برق مدارس استان هزینه شده است.

عیسی پائین محلی رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: ما باید ارتباط خوبی را بین اولیاء مدرسه و اولیاء دانش آموزان ایجاد کنیم، بگونه ای که آنان در سیاستگذاری مدرسه سهیم شوند.

وی در زمینه جذب دانش آموزان به نماز افزود: حضور معلمان در نماز جماعت مدرسه باعث تشویق دانش آموزان برای حضور در نماز است و همه معلمان با توجه به اینکه زنگ نماز در برنامه درسی گنجانده شده موظفند در نماز جماعت مدرسه شرکت کنند.

وی، تعمیق فرهنگ نماز، حجاب و عفاف و نیز برگزاری قرائت ترتیل قرآن در مراسم صبحگاهی را با انگیزه ایجاد گرایش در دانش آموزان به سوی قرآن را سه محور اصلی فعالیتهای دانش آموزان در مدارس عنوان کرد.

استان گلستان 348 هزار دانش آموزش و سه هزار و 608 واحد آموزشی دارد.