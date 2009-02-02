مهلت 2 روزه مشمولان مرحله دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه مهلت مرحله دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، 16 بهمن ماه به پایان می رسد، خاطر نشان کرد: در مرحله دوم ثبت نام، برنامه ریزی موثری برای آموزش کلیه مشمولین این قانون پیش بینی شده و برخلاف مرحله اول که اصناف آمادگی برای اجرای قانون را داشتند؛ اما با نحوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده آشنایی کامل نداشتند، در این مرحله مودیان مالیاتی براساس طبقه بندی و اولویت بندی که صورت گرفته، برای گذراندن دوره های آموزشی ثبت نام می شوند و پس از پایان مراحل آموزش، انتظار این است که به نحو مطلوب قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنند.

رئیس شورای اصناف کشور در خصوص مشمولین مرحله دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده گفت: کلیه فعالان اقتصادی شاغل در فعالیتهای موضوع بند (الف ) قانون مالیاتهای مستقیم اعم از دارندگان کارت بازرگانی، کلیه وارد کنندگان، کلیه صادرکنندگان، صاحبان کارخانه های تولیدی، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی، موسسات مهندسی، موسسات تبلیغاتی و بازاریابی، بنکداران و عمده فروشها، صاحبان فروشگاههای بزرگ، واسطه های مالی و ... در این مرحله ثبت نام می شوند و دوره های آموزشی برای آنها برگزار می شود.

وی افزود: به طور کلی مشمولین مرحله دوم ثبت نام این نظام مالیاتی، از جمله مدیران عامل کارخانه ها و واحدهای تولیدی و موسسات و همچنین مسئولین امور مالی آنها، صاحبان کارت بازرگانی و ... لازم است در کارگاههای آموزشی مالیات بر ارزش افزوده شرکت کنند.

نوده فراهانی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر از سوی اصناف مشمول این قانون از جمله تمامی وارد کننده ها، صادر کننده ها و بخش عمده ای از تولید کننده ها به شکلی مطلوب در حال اجرا است، افزود: در مرحله دوم ثبت نام نیز بخش دیگری از اصناف از جمله بنکداران و عمده فروشان همه اتحادیه ها به این نظام مالیاتی خواهند پیوست و سایر اعضای غیر بنکدار و عمده فروش این اتحادیه ها در دوره های بعدی وارد این سیستم خواهند شد یا اصلا ممکن است بعضی از اعضای اتحادیه ها مشمول مراحل بعدی اجرای این قانون نیز نگردند.

رئیس شورای اصناف کشور با تاکید بر اینکه نگاه و باور اصناف همواره به مالیات به عنوان منبع درآمد هزینه های دولت مثبت بوده است، گفت: اعتراضاتی هم که در زمان اجرای مرحله اول بروز کرد، به دلیل عدم آگاهی از اجرای صحیح این قانون بود و در حال حاضر وضعیت به کلی تغییر کرده و در صورتیکه اطلاع رسانی و آگاهی رسانی به شکل مطلوب صورت گیرد، کلیه مودیان این قانون از آن تمکین می کنند.

وی در خصوص طبقه بندی فعالان اقتصادی برای ثبت نام در این قانون تصریح کرد: پس از نشستهایی که با حضور مسئولین سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد،‌ تصمیم بر این شد که مودیان مالیات بر ارزش افزوده اولویت بندی شوند و معیار را هم براساس طبقه بندی فعالان اقتصادی موضوع ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم گذاشتیم و در این مرحله، کلیه مشمولین بند ( الف ) این ماده قانونی ثبت نام می شوند و در مرحله بعد، جلساتی در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار خواهد شد و براساس توزیع جغرافیایی ثبت نام شدگان، درخصوص ساعات آموزشی و مکان آموزش، همچنین طراحی نهایی نرم افزارهای هر صنف و استفاده از صندوقهای pos تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس شورای اصناف کشور آمار فعالان اقتصادی بند (الف) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم را 75 هزار عنوان کرد و افزود : تا پایان سال جاری آموزش این دسته از مشمولان پایان می یابد و از سال آینده وارد سیستم مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.

وی آموزش صحیح به اصناف را عامل موفقیت قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: آموزش در قانون نظام صنفی سرلوحه همه مسئولین مجامع امور صنفی و اتحادیه ها است و یکی از این آموزشها، آموزش قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مسئولین اتحادیه ها موظف اند واحدهای صنفی زیرمجموعه را به صورت گروهی، آموزش دهند.

نوده فراهانی همچنین اطلاع رسانی گسترده و مستمر از طریق نشریات و بولتن های اصناف و صنوف کشور در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصاحبه مسئولان امور صنفی با مطبوعات را بخشی از فرایند اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد.

رئیس شورای اصناف کشور همچنین در خصوص مکانیزم اطلاع رسانی و آگاهی رسانی قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: مجامع امور صنفی در اجلاسهای ماهیانه ای که با حضور مسئولین اتحادیه های هر بخش، استان و مرکز برگزار می شود، موضوعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را به بحث می گذارند.

وی با تاکید بر ضرورت فاکتورنویسی در نظام مالیات بر ارزش افزوده گفت: از سالها قبل در خصوص لزوم صدور فاکتور از سوی اصناف بارها بخشنامه صادر شده و در جلسات عمومی هم تذکر داده ایم که اگر کسی فاکتور ارایه ندهد، خلاف قانون نظام صنفی عمل کرده و با او برخورد خواهد شد.

نوده فراهانی تعامل و همکاری سازمان امور مالیاتی کشور با شورای اصناف و مجامع امور صنفی را سازنده و موثر توصیف کرد و گفت: پرونده مالیاتی اصناف همیشه پیش روی سازمان مالیاتی باز بوده و اصناف از سالها قبل نسبت به پرداخت مالیات مصمم بوده اند، ‌بنابراین از پیوستن به نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ابایی ندارند و اگر در مواردی، مخالفتی با این قانون دیده شد، نباید آن را به اصناف ارتباط داد.

وی با اشاره به وجود 7600 اتحادیه، 340 مجمع امور صنفی و بیش از دو میلیون واحد صنفی در کشور عنوان کرد: تمامی مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدون چون و چرا باید این قانون را اجرا کنند و در مقابل، سازمان امور مالیاتی کشور نیز لازم است تعامل و همکاری خود را با شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی افزایش داده و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دهد.

وی در پایان اظهار داشت: واجدین شرایط ثبت نام مرحله دوم به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مراجعه و فرایند ثبت نام را به انجام برسانند و مطابق اطلاعیه ای که قبلا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، فرایند ثبت نام را تکمیل کنند.