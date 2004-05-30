هليكوپترهاي آپاچي رژيم صهيو نيستي سه عضو حماس را در غزه به شهادت رساندند

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه الجزيره با پخش اين خبر به نقل از شاهدان عيني ياد آورشد: نيروهاي اسراييلي با هدف قرار دادن يك موتورسيكلت، سه فلسطيني را شهيد و9 تن ديگر را نيز مجروح كردند كه درميان مجروحان شماري زن نيز ديده مي شود.

منابع پزشكي نام سه تن از شهيدان عضو گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين( حماس) را" وائل نصار"،" محمد صرصور" و" ماضي ابو ماضي " اعلام كردند.



الجزيره افزود: پيشترنيروهاي اشغالگر اسراييلي به بهانه دست داشتن اين سه عضو حماس درطراحي حمله عليه نيروهاي اين رژيم ، آنها را تحت تعقي