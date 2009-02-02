مقابله دشمنان با توسعه علم و دانش محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر امروز در همایش نام آوران و نوآوران استان، افزود: دشمنان تلاش می کنند تا مانع رسیدن دانشمندان جوان ما به فتح قله های رفیع علم و دانش شوند اما با همه تلاشها و تهدیدها، دانشمندان جوان موفق به دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای، سلولهای بنیادی و پیشرفتهای نظامی و ترقی شده اند.

نوذری بیان کرد: بعد از اینکه دشمنان ما در عرصه نظامی با تهدید، ارعاب و فشارها نتوانستند به اهداف شوم خود برسند جبهه اول خود را معبر فرهنگی قرار دادند تا با نفوذ به این عرصه، روشها و سبکهای مختلف جامعه دینی و ارزشی بخصوص قشر جوان را به سمت فساد و تباهی بکشانند.

وی یادآور شد: انقلاب شکوهمند اسلامی و استقامت آن در برابر دشمنان به عنوان الگو و نمونه در جامعه بشری و تاریخ مطرح است .

استاندار گفت: انقلاب اسلامی "انقلابی دینی، اعتقادی و ارزشی برخواسته از عاشورای حسینی" ریشه اصالت و اعتقادی مردم را زنده کرد و با لبیک به فرمان بزرگ مرد تاریخ امام خمینی (ره) راه سعادت جامعه بشری را هموار ساخت.

وی اظهار داشت: مردم دین مدار ما با شناخت از رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ریشه ظلم، جور، ستم و استبداد و هویت وطن فروشان و غارتگران را شناختند و با لبیک به فرمان رهبرشان توانستند انقلاب را با خون خود به پیروزی رسانده و آبیاری کنند و به ثمر برسانند.

نوذری تصریح کرد: ملت بزرگ ایران با وحدت کلمه در صحنه مبارزه با استبداد، استکبار و استعمار به فرمان رهبرشان لبیک گفتند و ریشه ظلم را که قرنها با جفا و جنایت بر مردم حکومت می کردند سوزانند و امروز جهانیان ارزشها و ثمرات این انقلاب را لمس می کنند.

استاندار گفت: باید با همت بلند، نگاه ژرف و دور اندیشی در عرصه های اقتصادی، علمی و فرهنگی حرکت کرد تا در چشم انداز برنامه ها و سند توسعه بتوانیم در سطح منطقه ای و جهانی بیشتر بدرخشیم و به کشوری پیشرفته، مترقی و پویا تبدیل شویم.