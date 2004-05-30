مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:
پس لرزه بزرگ ؛ شايعه و اضطراب ، مردم آمادگي و آرامش خود را حفظ كنند
استاندار قزوين در جريان كمك رساني به زلزله زدگان جان باخت
آمريكا و آژانس به دنبال قطعات هسته اي مفقود شده ليبي
آفرينش:
در سانحه سقوط هلي كوپتر امدادي ، استاندار و فرمانده انتظامي و يكي از مسوولان سپاه ناحيه قزوين جان باختند
با بروز 117 پس لرزه تا ساعت 20 روز گذشته ، آيا زمين آرام خواهد گرفت؟
رييس اورژانس تهران به شهروندان توصيه كرد هنگام وقوع زلزله از تجمع اطراف اتوبان ها و خيابانها خودداري كنند
انتخاب:
سوگند هيات رييسه
معاون قوه قضاييه خبر داد: مقدمات نقض حكم آقاجري فراهم شد
مرگ 3 تن از مسئولان شهرستان قزوين در سقوط هلي كوپتر
اعتماد:
اينجا جهنم جاده چالوس است
چرا سرنوشت پرونده هسته يي ايران در ابهام است
شرط مجوز براي تورهاي گردشگري لغو شد
ابرار:
آخرين خبرها از زمين لرزه در استانهاي شمالي كشور ، زلزله زدگان در انتظار كمك
احمد توكلي : امان نامه به وزراي ناكارآمد نمي دهيم
نماينده تهران : مشكل جامعه فرهنگي است
ايران:
با پايان يافتن رقابت فراكسيون ها، هيات رييسه مجلس هفتم مشخص شد
در ارتفاعات مناطق زلزله زده رخ داد، استاندار و چند تن از مسوولان استان قزوين در سقوط هليكوپتر به شهادت رسيدند
تعيين 1100 نقطه در تهران براي اسكان موقت در وضعيت بحراني
ابتكار:
قدرت در مجلس به صورت موقت تقسيم شد، مدرن ها رييس شدند سنتي ها معاون
همزمان با آغاز به كار مجلس هفتم، تب انتخابات رياست جمهوري داغ شد
زلزله تهران و آشفتگي مسوولان ، آماده باش زرد براي شهر بدون ستاد
توسعه:
ساعت وقوع زلزله در ايران
تهراني ها ، هر لحظه براي زلزله آماده باشند
معاون قوه قضاييه: مقدمات نقض حكم اعدام آقاجري فراهم شد
جام جم:
اسامي كشته شدگان و مشخصات خودروهاي خسارت ديده در "جام جم" امروز ، جاده چالوس ، خانه نيما، روستاي بلده - آنچه خبرنگاران ديده اند
قيمت نفت دوباره بالا رفت
نمايندگان دوره هفتم مجلس عنوان كردند: توصيه هاي 10 گانه رهبري استراتژي مجلس هفتم را روشن كرد
جمهوري اسلامي:
افشاي اقدامات "سيا " براي نا آرام كردن ايران از طريق يك سازمان جاسوسي عراقي
اشغالگران آمريكايي مناطق مسكوني كوفه را گلوله باران كردند
مجلس هفتم مرداد ماه به بهارستان منتقل مي شود
جوان :
وقوع زلزله هاي پي درپي مسوولان محترم فقط هشدار مي دهند
حداد عادل با 74 درصد آرا رييس مجلس شد
طي نامه اي از سوي مجلس و شوراي نگهبان عنوان شد، درخواست برگشت برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام
جهان اقتصاد:
بر اساس پيش نويس لايحه اسرار دولتي ، طبقه بندي اطلاعات نقض حقوق و آزادي هاي اساسي ملت ممنوع مي شود
راه اندازي تالار اصفهان بورس فلزات در دستور كار شوراي بورس
از 266 راي حاضر در گلدان مجلس ، 196 راي حداد عادل را بر صندلي رياست نشاند
حمايت:
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه: اطلاع رساني در دستگاه قضايي مشكلات خود را دارد
بررسي نظام آيين دادرسي و قانون گذاري در تمدن ايران ، اميركبير نخستين بنيانگذار قانون منع شكنجه در ايران
مديركل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران: 10 هزاركلاس قديمي 40 ساله در برابر زلزله آسيب پذيرند
حيات نو:
تحليلي بر پذيره نويسي يك بانك خصوصي در كشور ، فروش يك روزه 165 ميليارد تومان سهام 5000 ريالي
گزارش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان ، آمريكا و چين بيشترين دلارها را جذب كردند
ناياب شدن نقشه گسل هاي تهران ، شايعه زلزله پايتخت را فلج كرد
خراسان :
حداد عادل تاكيد كرد: كاستن از سخنان تنش زا، اولويت مجلس
وزارت بهداشت و انتقال خون در پرونده هموفيلي ها محكوم شدند
ايران در مورد پيش بيني زلزله درگسل البرز مركزي با روسيه قرارداد مي بندد
خبر:
روند فزاينده قيمت نفت تا دو سال آينده ادامه خواهد داشت؛ قيمت نفت به 45 دلار مي رسد
تركيب هيات رييسه موقت مجلس مشخص شد، حداد عادل رييس ، باهنر و ابوترابي فرد نواب رييس موقت مجلس هفتم شدند
اينترنشنال هرالدتريبيون : ايجاد عراقي با ثبات از طريق تهران ممكن مي شود
دنياي اقتصاد:
حسين مرعشي نخستين بخشنامه خود را صادر كرد، پايان قيمت گذاري دولتي در صنعت گردشگري
حدادعادل رييس مجلس شد
روز گذشته در عرض 7 ساعت ، مردم 166 ميليارد تومان سهام بانك پارسيان را خريدند
رسالت:
استاندار قزوين و دو تن از مسوولان استان در اثر سقوط بالگرد امدادي جان باختند
حداد عادل با 196 راي رييس مجلس شد
درگيري مسلحانه در عربستان
سياست روز:
رييس و هيات رييسه موقت مجلس تعيين شد؛ راي قاطع نمايندگان به حداد عادل
رييس پژوهشكده سوانح طبيعي كشور: وقوع زلزله درتهران فعلا منتفي است
حسن روحاني در گفتگو با الحيات: ابهامي در پرونده هسته اي ايران وجود ندارد
شرق:
انتخاب اولين رييس مجلس غير روحاني
معاون اجتماعي قوه قضاييه: مقدمات نقض حكم اعدام هاشمي آقاجري فراهم شد
نقشه نقاط زلزله خير تهران در شرق امروز
صداي عدالت
آماده باش براي مقابله با زلزله ، مسوولان به هوش
معاون قوه قضاييه: مقدمات نقض حكم اعدام آقاجري فراهم شد
حداد عادل ، باهنر و ابوترابي در راس هرم مجلس
صبح اقتصاد:
توكلي : تعامل مجلس و دولت امان نامه وزرا نيست
گفتگوي اختصاصي " صبح اقتصاد" با كارشناس اقتصاد مسكن ، دكتر ستاريان : مسكن سازي بي قاعده و بي كيفيت يك ضايعه ملي است
استاندار قزوين و جمعي از مقامات محلي در حادثه سقوط هلي كوپتر جان باختند
عصر اقتصاد:
دراولين جلسه كميته برنامه ريزي تهران ؛ سند توسعه پايتخت تصويب شد
وزارت صنايع مشكل باتري سازان را حل مي كند
با تصويب در هيات وزيران: نحوه محاسبه قيمت فرآورده هاي نفتي اعلام شد
فرهنگ آشتي:
پايتخت ترس - گزارش دانشگاه كلرادو از وقوع زلزله در كشورهاي جهان سوم
معاون قوه قضاييه خبر داد: حكم آقاجري نقض مي شود
قدس :
به دنبال توصيه آيت الله سيستاني صورت گرفت، خروج نيروهاي مقتدا صدر از نجف
تشكيل اورژانس اجتماعي ، چرا و چگونه ؟ معتمدي : پسران فراري چند برابر دختران فراري هستند
شماره گذاري اتوبوسهاي ديزلي در7 شهر آلوده كشور ممنوع شد
كار و كارگر:
دبير كل حزب اسلامي كار: نبود مقررات حمايتي باعث رواج قراردادهاي موقت شده است
روحاني : حضور نيروهاي آمريكا در كربلا و نجف به زيان واشنگتن است
ديروز بم ، امروز بلده و فردا ... مسوولين چه مي كنند ؟
مردم سالاري:
آخرين آمار تلفات زلزله ؛ بيش از 250 كشته و مجروح ؛ وقوع زلزله در تهران را جدي بگيريم
هيات رييسه موقت مجلس هفتم انتخاب شد
استاندار قزوين در سانحه سقوط هلي كوپتر امدادي جان سپرد
وقايع اتفاقيه:
گزارش خبرنگار اعزامي ، ريزش مرگ بر جاده چالوس
حداد از فلسفه تا رياست
قدرت زلزله 2/6 ريشتر بود
همبستگي:
اظهارات ضد و نقيض پيرامون زلزله پايتخت ، تهران هنوز مي لرزد
رييس پژوهشكده سوانح طبيعي : وقوع زلزله با شدت بالا در تهران امكان ندارد
آغاز به كار مجلس هفتم با شعار مرگ بر آمريكا
همشهري:
پس لرزه ها از شمال مي آيند، تهراني ها نگران نباشند
تركيب هيات رييسه موقت مجلس مشخص شد
اعضاي دولت جديد عراق
هدف و اقتصاد:
كاريابي به بخش خصوصي واگذار مي شود
منطقي : گراني محصولات ايران خودرو صحت ندارد
ميزان و نحوه پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي تعيين شد
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:
آفتاب:
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