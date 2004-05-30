مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

پس لرزه بزرگ ؛ شايعه و اضطراب ، مردم آمادگي و آرامش خود را حفظ كنند

استاندار قزوين در جريان كمك رساني به زلزله زدگان جان باخت

آمريكا و آژانس به دنبال قطعات هسته اي مفقود شده ليبي



آفرينش:

در سانحه سقوط هلي كوپتر امدادي ، استاندار و فرمانده انتظامي و يكي از مسوولان سپاه ناحيه قزوين جان باختند

با بروز 117 پس لرزه تا ساعت 20 روز گذشته ، آيا زمين آرام خواهد گرفت؟

رييس اورژانس تهران به شهروندان توصيه كرد هنگام وقوع زلزله از تجمع اطراف اتوبان ها و خيابانها خودداري كنند



انتخاب:

سوگند هيات رييسه

معاون قوه قضاييه خبر داد: مقدمات نقض حكم آقاجري فراهم شد

مرگ 3 تن از مسئولان شهرستان قزوين در سقوط هلي كوپتر



اعتماد:

اينجا جهنم جاده چالوس است

چرا سرنوشت پرونده هسته يي ايران در ابهام است

شرط مجوز براي تورهاي گردشگري لغو شد



ابرار:

آخرين خبرها از زمين لرزه در استانهاي شمالي كشور ، زلزله زدگان در انتظار كمك

احمد توكلي : امان نامه به وزراي ناكارآمد نمي دهيم

نماينده تهران : مشكل جامعه فرهنگي است



ايران:

با پايان يافتن رقابت فراكسيون ها، هيات رييسه مجلس هفتم مشخص شد

در ارتفاعات مناطق زلزله زده رخ داد، استاندار و چند تن از مسوولان استان قزوين در سقوط هليكوپتر به شهادت رسيدند

تعيين 1100 نقطه در تهران براي اسكان موقت در وضعيت بحراني



ابتكار:

قدرت در مجلس به صورت موقت تقسيم شد، مدرن ها رييس شدند سنتي ها معاون

همزمان با آغاز به كار مجلس هفتم، تب انتخابات رياست جمهوري داغ شد

زلزله تهران و آشفتگي مسوولان ، آماده باش زرد براي شهر بدون ستاد



توسعه:

ساعت وقوع زلزله در ايران

تهراني ها ، هر لحظه براي زلزله آماده باشند

معاون قوه قضاييه: مقدمات نقض حكم اعدام آقاجري فراهم شد



جام جم:

اسامي كشته شدگان و مشخصات خودروهاي خسارت ديده در "جام جم" امروز ، جاده چالوس ، خانه نيما، روستاي بلده - آنچه خبرنگاران ديده اند

قيمت نفت دوباره بالا رفت

نمايندگان دوره هفتم مجلس عنوان كردند: توصيه هاي 10 گانه رهبري استراتژي مجلس هفتم را روشن كرد



جمهوري اسلامي:

افشاي اقدامات "سيا " براي نا آرام كردن ايران از طريق يك سازمان جاسوسي عراقي

اشغالگران آمريكايي مناطق مسكوني كوفه را گلوله باران كردند

مجلس هفتم مرداد ماه به بهارستان منتقل مي شود



جوان :

وقوع زلزله هاي پي درپي مسوولان محترم فقط هشدار مي دهند

حداد عادل با 74 درصد آرا رييس مجلس شد

طي نامه اي از سوي مجلس و شوراي نگهبان عنوان شد، درخواست برگشت برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام



جهان اقتصاد:

بر اساس پيش نويس لايحه اسرار دولتي ، طبقه بندي اطلاعات نقض حقوق و آزادي هاي اساسي ملت ممنوع مي شود

راه اندازي تالار اصفهان بورس فلزات در دستور كار شوراي بورس

از 266 راي حاضر در گلدان مجلس ، 196 راي حداد عادل را بر صندلي رياست نشاند



حمايت:

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه: اطلاع رساني در دستگاه قضايي مشكلات خود را دارد

بررسي نظام آيين دادرسي و قانون گذاري در تمدن ايران ، اميركبير نخستين بنيانگذار قانون منع شكنجه در ايران

مديركل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران: 10 هزاركلاس قديمي 40 ساله در برابر زلزله آسيب پذيرند



حيات نو:

تحليلي بر پذيره نويسي يك بانك خصوصي در كشور ، فروش يك روزه 165 ميليارد تومان سهام 5000 ريالي

گزارش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان ، آمريكا و چين بيشترين دلارها را جذب كردند

ناياب شدن نقشه گسل هاي تهران ، شايعه زلزله پايتخت را فلج كرد



خراسان :

حداد عادل تاكيد كرد: كاستن از سخنان تنش زا، اولويت مجلس

وزارت بهداشت و انتقال خون در پرونده هموفيلي ها محكوم شدند

ايران در مورد پيش بيني زلزله درگسل البرز مركزي با روسيه قرارداد مي بندد



خبر:

روند فزاينده قيمت نفت تا دو سال آينده ادامه خواهد داشت؛ قيمت نفت به 45 دلار مي رسد

تركيب هيات رييسه موقت مجلس مشخص شد، حداد عادل رييس ، باهنر و ابوترابي فرد نواب رييس موقت مجلس هفتم شدند

اينترنشنال هرالدتريبيون : ايجاد عراقي با ثبات از طريق تهران ممكن مي شود



دنياي اقتصاد:

حسين مرعشي نخستين بخشنامه خود را صادر كرد، پايان قيمت گذاري دولتي در صنعت گردشگري

حدادعادل رييس مجلس شد

روز گذشته در عرض 7 ساعت ، مردم 166 ميليارد تومان سهام بانك پارسيان را خريدند



رسالت:

استاندار قزوين و دو تن از مسوولان استان در اثر سقوط بالگرد امدادي جان باختند

حداد عادل با 196 راي رييس مجلس شد

درگيري مسلحانه در عربستان



سياست روز:

رييس و هيات رييسه موقت مجلس تعيين شد؛ راي قاطع نمايندگان به حداد عادل

رييس پژوهشكده سوانح طبيعي كشور: وقوع زلزله درتهران فعلا منتفي است

حسن روحاني در گفتگو با الحيات: ابهامي در پرونده هسته اي ايران وجود ندارد



شرق:

انتخاب اولين رييس مجلس غير روحاني

معاون اجتماعي قوه قضاييه: مقدمات نقض حكم اعدام هاشمي آقاجري فراهم شد

نقشه نقاط زلزله خير تهران در شرق امروز



صداي عدالت

آماده باش براي مقابله با زلزله ، مسوولان به هوش

معاون قوه قضاييه: مقدمات نقض حكم اعدام آقاجري فراهم شد

حداد عادل ، باهنر و ابوترابي در راس هرم مجلس



صبح اقتصاد:

توكلي : تعامل مجلس و دولت امان نامه وزرا نيست

گفتگوي اختصاصي " صبح اقتصاد" با كارشناس اقتصاد مسكن ، دكتر ستاريان : مسكن سازي بي قاعده و بي كيفيت يك ضايعه ملي است

استاندار قزوين و جمعي از مقامات محلي در حادثه سقوط هلي كوپتر جان باختند



عصر اقتصاد:

دراولين جلسه كميته برنامه ريزي تهران ؛ سند توسعه پايتخت تصويب شد

وزارت صنايع مشكل باتري سازان را حل مي كند

با تصويب در هيات وزيران: نحوه محاسبه قيمت فرآورده هاي نفتي اعلام شد



فرهنگ آشتي:

پايتخت ترس - گزارش دانشگاه كلرادو از وقوع زلزله در كشورهاي جهان سوم

معاون قوه قضاييه خبر داد: حكم آقاجري نقض مي شود



قدس :

به دنبال توصيه آيت الله سيستاني صورت گرفت، خروج نيروهاي مقتدا صدر از نجف

تشكيل اورژانس اجتماعي ، چرا و چگونه ؟ معتمدي : پسران فراري چند برابر دختران فراري هستند

شماره گذاري اتوبوسهاي ديزلي در7 شهر آلوده كشور ممنوع شد



كار و كارگر:

دبير كل حزب اسلامي كار: نبود مقررات حمايتي باعث رواج قراردادهاي موقت شده است

روحاني : حضور نيروهاي آمريكا در كربلا و نجف به زيان واشنگتن است

ديروز بم ، امروز بلده و فردا ... مسوولين چه مي كنند ؟



مردم سالاري:

آخرين آمار تلفات زلزله ؛ بيش از 250 كشته و مجروح ؛ وقوع زلزله در تهران را جدي بگيريم

هيات رييسه موقت مجلس هفتم انتخاب شد

استاندار قزوين در سانحه سقوط هلي كوپتر امدادي جان سپرد



وقايع اتفاقيه:

گزارش خبرنگار اعزامي ، ريزش مرگ بر جاده چالوس

حداد از فلسفه تا رياست

قدرت زلزله 2/6 ريشتر بود



همبستگي:

اظهارات ضد و نقيض پيرامون زلزله پايتخت ، تهران هنوز مي لرزد

رييس پژوهشكده سوانح طبيعي : وقوع زلزله با شدت بالا در تهران امكان ندارد

آغاز به كار مجلس هفتم با شعار مرگ بر آمريكا



همشهري:

پس لرزه ها از شمال مي آيند، تهراني ها نگران نباشند

تركيب هيات رييسه موقت مجلس مشخص شد

اعضاي دولت جديد عراق



هدف و اقتصاد:

كاريابي به بخش خصوصي واگذار مي شود

منطقي : گراني محصولات ايران خودرو صحت ندارد

ميزان و نحوه پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي تعيين شد