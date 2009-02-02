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۱۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۵۸

نمایشگاه "ایران امروز" در چهار کشور برپا می‌شود

نمایشگاه عکس "ایران امروز" به همت خانه عکاسان حوزه هنری از 15 تا 22 بهمن در کویت، اوکراین، قزاقستان و پاکستان برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این نمایشگاه تصاویر پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران در سال‌های پس از انقلاب را ارائه می‌کند. بیژن بنی‌احمد، امیرعلی جوادیان، رسول و حمزه اولیازاده، مرضیه خورسند، بهزاد ترکی‌زاده، محمد بهارناز، مرضیه ایوتین، داریوش محمدخانی، مهدی مقیم‌نژاد، جلال سپهر، داریوش کیانی و ابراهیم سیسان عکاسان نمایشگاه هستند.

نسخه مجازی نمایشگاه عکس "ایران امروز" از طریق شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.iranipc.net نیز برای علاقمندان به هنر و فرهنگ ایران زمین قابل مشاهده است.

کد مطلب 827756

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