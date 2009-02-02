به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این نمایشگاه تصاویر پیشرفتها و دستاوردهای ایران در سالهای پس از انقلاب را ارائه میکند. بیژن بنیاحمد، امیرعلی جوادیان، رسول و حمزه اولیازاده، مرضیه خورسند، بهزاد ترکیزاده، محمد بهارناز، مرضیه ایوتین، داریوش محمدخانی، مهدی مقیمنژاد، جلال سپهر، داریوش کیانی و ابراهیم سیسان عکاسان نمایشگاه هستند.
نسخه مجازی نمایشگاه عکس "ایران امروز" از طریق شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.iranipc.net نیز برای علاقمندان به هنر و فرهنگ ایران زمین قابل مشاهده است.
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