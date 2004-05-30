مشكلات قامتي دختران دانش آموز بررسي مي شود

طاهره مظلومي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه در سال تحصيلي آينده 210 پايگاه سنجش سلامت در مراكز استان ها آغاز به كار مي كنند ، افزود : ضمن احداث پايگاه سنجش سلامت در مراكز استان ها پايگاههايي نيز به صورت سيار در مدارس خدمات رساني مي كنند.

وي با تاكيد بر اينكه پايگاه هاي سنجش سلامت تحت نظر رئيس سازمان آموزش و پرورش استان اداره مي شوند ، اظهار كرد : در پايگاه هاي سنجش سلامت مشكلات ساختاري قامتي دانش آموزان مورد بررسي قرار مي گيرد و حركات اصلاحي به آنها آموزش داده مي شود.

معاون سلامت و آمادگي جسمي دفتر تربيت بدني دختران درباره حركات اصلاحي ، گفت : حركات اصلاحي شاخه نويني در تربيت بدني است كه سعي مي كند ضمن شناسايي مشكلات ساختاري ، اصول صحيح حركت را به دانش آموزان منقل كند و در ضمن به درمان اين ناهنجاري ها نيز بپردازد.

وي با اشاره به اينكه مشكلات ساختاري دانش آموزان بالغ بر 41 مورد است ، افزود : ناهنجاري ها وضعيت نادرست و ناصحيحي هستند كه فرد در طول دوران زندگي به خود مي گيرد وكمر گود ، پاهاي پرانتزي و شانه هاي افتاده ، پشت كج ، سر به جلو از جمله مسايل و مشكلات عمده ساختار قامتي دانش آموزان هستند.

مظلومي اظهار كرد : در صورتي كه ناهنجاري هاي ساختار قامتي دانش آموزان با حركات اصلاحي برطرف نشود و در مراحل پيشرفته باشد ، اين دانش آموزان به مراكز و متخصصان ارتوپدي جهت درمان معرفي مي شوند.