گزيده اي از " شعر معاصر ايران " به چين راه يافت

علي رضا قزوه - شاعر و گرد آورنده شعرهاي اين مجموعه درگفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" ضمن اعلام خبر فوق گفت : تلاش من درانتخاب اين شعرها تنوع نگاه وانديشه و نيز ديدن همه سلايق بود ، به ويژه شاعران جوان كه دركنار نام هاي بزرگ به اين مجموعه طراوت و تازگي بخشيده اند.

وي افزود : دراين مجموعه كه فقط يك نسخه آن به دستم رسيده است ، آثاري از قلم شاعراني چون محمد تقي خاوري ، اورنگ خضرايي ، محمد باقر كلاهي اهري ، شمس لنگرودي ، سيد علي صالحي ، حافظ موسوي ، حسن حسيني ، -سلمان هراتي ، قيصر امين پور ، ضياء الدين ترابي ، محمد رضا عبدالملكيان ، علي رضا قزوه ، محمد رضا مهديزاده ، محمد حسين جعفريان و تيمور ترنج آمده است.

قزوه در ادامه يادآورشد : آثاري نيزاز قلم شاعران جوان ايران انتخاب كرده ام كه رحمت حقي پور، ايرج قنبري ، هرمز علي پور، نازنين نظام شهيدي ، علي هوشمند ، بهزاد خواجات و هادي منوري شماري از اين تعداد هستند.

شاعر" از نخلستان تا خيابان " تصريح كرد : اگر محدوديتي در نام و آثار شاعران اين مجموعه احساس مي شود ، به اين مفهوم نيست كه بقيه شاعران معاصراز ديد من مردود باشند و يا شعرشان در حد ترجمه شدن نباشد ، از نامبردگان و شعرهايشان فقط به عنوان نمونه هايي موفق از شعر امروز ايران دراين مجموعه ياد شده است.

لازم به توضيح است كتاب فوق كه دربرگيرنده آثارسي تن ازشاعران نو پرداز ايراني است و با همكاري سه تن ازاستادان ايرانشناش دردانشگاه پكن در مجلدي به چاپ رسيده و در رديف كتاب هاي درسي رشته خاورشناسي و زبان فارسي دانشگاه هاي چين قرارگرفته است.