استنشاق دود سيگار در بروز" نشانگان مرگ ناگهاني شيرخوار" موثر است

به گزارش خبرنگار علمي مهر ، محققان بيمارستان موناش استراليا د ر مطالعه اخير خود ميزان شيوع" نشانگان مرگ ناگهاني شيرخوار" ( SIDS ) را ارزيابي كرد ند . نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد در كودكاني كه مادران آنها سيگار مي كشند نشانگان مرگ ناگهاني شير خواربا شيوع بيشتري روي مي دهد .

علت اصلي نشانگان مرگ ناگهاني شيرخوار مشخص نيست اما متخصصين اطفال ، خوابانيدن كودك روي شكم ، استفاده از تشك هاي بسيار نرم كه بدن در آنها فرو مي رود و استنشاق د ود سيگار را در ايجاد آن موثر مي دانند .

به عقيده اين محققين د ود سيگار با اثر بر روي مركز تنفس در ساقه مغز باعث بروز" آپنه " يا قطع تنفس هنگام خواب مي شود . اين اثر بخصوص زماني كه كودك روي شكم خوابا نيده شود بيشتر است . بر اساس توصيه آكادمي آمريكايي اطغال در سال 1992 شير خواران سالم را هميشه بايد به پشت خواباند تا خطر آپنه هنگام خواب در آنان كاهش يابد .