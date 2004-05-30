متهم كردن چلبي به همكاري باايران ادعاهاي رسانه اي بوده و مردود است

به گزارش خبرگزاري مهر، نصيرچادرچي درباره اتهامات آمريكايي ها به احمد چلبي درباره همكاري وي با ايران گفت: اين اتهام ثابت نشده است و اگر ثابت هم بشود ازسوي عراقي ها مردود است، اين ادعا تنها در روزنامه ها مطرح شده است .

وي گفت: پيش از مشاركت من در نشست سران عرب منشي پل برمر حاكم آمريكايي عراق هرگز چيزي درباره همكاري چلبي با ايران نگفت ،اما او گفت اين مساله مربرط به وجود مداركي در وزارت دارايي و مشكلات مالي است كه ارتباطي با اردن ندارد(اشاره به مساله بانك پترا كه اردني ها چلبي را به اختلاس از اين بانك متهم كرده اند و دولت اردن نيزاخيرا يادداشتي را درباره پيگرد چلبي صادر كرد) كما اينكه هدف از ورود به خانه چلبي اشخاص ديگري بوده اند كه با وي همكاري مي كنند.

نصير كامل چادرچي از رفتارهاي اشغالگران بر ضد شوراي حكومت انتقالي و دولت عراق انتقاد و آن را زشت و نادرست توصيف كرد وگفت: اعضاي شوراي حكومت انتقالي از حمايت نظاميان اشغالگر برخوردار نيستند بلكه از مزاحمت ها، اعمال، فشارها وسختگيري هاي آنها رنج مي برند.

چادرچي كه رياست هيات عراقي را در نشست اخير سران تونس بعهده داشت، با حضور نظاميان عرب و غير عرب از كشورهاي همسايه تا زماني كه اشغالگران در اين كشور باشند، مخالفت كرد.

وي تاكيد كرد: آموزش نيروهاي پليس عراق بايد در داخل خاك اين كشور باشد نه خارج از آن

به گزارش مهر، چادرچي كه با روزنامه الشرق الاوسط گفتگو مي كرد، درباره اعزام نيروهاي عرب گفت: عراق درخواستي براي اعزام نيروهاي عرب نكرده است اما اگر بنا است نيروهاي عرب به عراق بيايند ما استقبال مي كنيم به شرطي كه از كشورهاي عرب همسايه نباشند و عراق هم تحت اشغال نباشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه اتحاديه عرب گفته تا زماني كه عراق تحت اشغال باشد با اعزام نيرو به اين كشور مخالف است، گفت: ما چنين درخواستي از اتحاديه نكرده ايم كه حال مخالفت مي كنند اما ما هرگز با حضور نظاميان عرب در سايه اشغالگري موافقت نخواهيم كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه اوضاع امنيتي دشوار است و گفته مي شود اعضاي شوراي حكومت انتقالي و وزيران عراقي با اسكورت تانك هاي آمريكايي تردد مي كنند، گفت: درست است كه شوراي حكومت انتقالي از حمايت برخوردار است اما نه در حمايت تانكهاي آمريكايي، نظاميان اشغالگر هم عملكرد نادرستي دارند.

وي از رسانه هاي عرب ازاينكه حملات عليه ملت عراق و مدارس و كودكان و بيمارستان ها و لوله هاي نفتي و غيره را مقاومت مي نامند اما آنچه در كشورهاي عربي انفجارهاي روي مي دهد را تروريسم مي نامند به شدت انتقاد كرد.

خبرنگار عرب پرسيد، اما عراق تحت اشغال است و نمي توان آن را با وضعيت كشورهاي مستقل عرب مقايسه كرد كه چادرچي پاسخ داد: پاسخ به اين سوال اين است كه شبكه القاعده خود تغذيه كننده تروريسم در خليج( فارس) و عربستان و سوريه است همچنانكه در عراق نيز همين كار را مي كند آيا اين مقاومت ملي است؟

وي در پايان گفت : نقش شوراي حكومت انتقالي پس از انتقال قدرت در 30 ژوئن (10 تير) به پايان مي رسد زيرا در 15 نوامبر توافقي صورت گرفت كه شوراي حكومت انتقالي دراقدامي داوطلبانه و خودجوش منحل شود و ديگر نقشي نداشته باشد.

