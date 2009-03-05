فلسطینی ها مقاومت را از ایرانیها آموخته اند / اسرائیل رو به زوال است

دکتر همام سعید با بیان اینکه فرهنگ مبارزه مردم ایران با رژیم های سلطه گر باعث شد که این فرهنگ به سایرمناطق جهان ازجمله فلسطین سرایت کند، خاطر نشان کرد: مردم فلسطین فرهنگ مبارزه را از دیگر ملت ها مانند لبنان و ایران آموخته اند و اگر امروز می بینیم که موشک های حماس به عمق اسرائیل می رسد و حتی بعد از آتش بس هم متوقف نشد به این خاطر است که فلسطینی ها فرهنگ مقاومت را پیشه راه خود کرده اند.

این کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه درباره نقش ایران در بیداری گروههای مبارز مردمی گفت: درحقیقت ایران تاثیر مثبتی را دراین زمینه ایفا کرد زیرا این کشور در کنار ملت فلسطین ایستاد و از مقاومت حمایت کرد و بدون شک این حمایت و ایستادن در پشت ملت فلسطین تاثیرمثبتی برجای گذاشت.

وی افزود: البته ما از دیگر کشورهای عربی و اسلامی می خواهیم همانند ایران نقش مثبت را در قضیه فلسطین ایفا کنند همانطوری که اخیرا ترکیه و قطر در این زمینه مواضع به نفع مردم فلسطین اتخاذ کردند چون این گونه حمایت ها برای یاری کردن ملت فلسطین مفید است .

وی با اشاره به تلاش اسرائیلی ها برای سرنگونی مقاومت و بویژه جنبش مقاومت اسلامی حماس عنوان کرد: صهیونیستها قصد داشتند دراین حمله حماس را نابود کنند اما نه تنها این گروه از بین نرفت بلکه محبوبیت این جنبش درمیان مردم فلسطین افزایش یافت ضمن اینکه توان این گروه درجنگ به رخ اسرائیلی ها کشیده شد و این رژیم نه تنها شکست خورد بلکه به هیچ یک از اهداف خود نرسید.

همام از حماس به عنوان پیروز در جنگ 22 روزه علیه نوار غزه نام برد و ادامه داد : اسرائیل در آغاز حمله به نوارغزه یک سلسله اهدافی را برای خود در نظر گرفته بود از جمله آنها آزادی گلعاد شالیط اسیر اسرائیلی و جلوگیری از پرتاب موشک به اراضی اشغالی بود و به همین خاطر ارتش اسرائیل با هواپیماهای جنگی و توپخانه و ناوچه های جنگی منطقه مسکونی غزه را از تمام جهات هدف قرار داد، اما بعد از گذشت بیش از 20 روز ارتش اشغالگر اسرائیلی بدون آزادی شالیت مجبور به اعلام آتش بس یکجانبه شدند و نتوانست جلوی پرتاب موشک های حماس را بگیرد.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: عقب راندن صهیونیستها ازغزه و اجازه ورود ندادن به آنها درحقیقت یک پیروزی برای ملت های مسلمان است همانطوری که آن پیروزی بزرگ برای فلسطینی ها به حساب می آید .

وی بر ضرورت مبارزه و جهاد در سرزمین فلسطین برای آزادی این سرزمین مقدس از چنگال صهیونیستهای غاصب تاکید کرد و گفت : صهیونیستها شکست بدی را خوردند زیرا هرچقدر تلاش کردند و از زمین و هوا و دریا طی 22 روز باریکه غزه را بمباران کردند، اما نتوانستند حتی وارد شهرهای نوار غزه شوند و آنها مجبور به عقب نشینی شدند درحالی که شکست خورده بودند.

مسئول جبهه عمل اسلامی دراردن درباره اهداف آشکار و پنهان رژیم صهیونیستی به غزه هم گفت: رژیم صهیونیستی طبق عادت خود حملات هوایی و زمینی را به سرزمین های اشغالی فلسطین ادامه می دهد و این فرایند هیچ وقت متوقف نمی شود .

به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، حادثه غزه بار دیگر تمام جهان اسلام را تکان داد و همه مسلمانان را به حرکت و تکاپو انداخت زیرا فلسطین سرزمینی مقدس و آن سرزمین بیت المقدس و قبله اول مسلمانان است بدین خاطر همه مسلمانان مجددا حمایت خودشان را برای چندمین بار ازمردم فلسطین ازطریق برگزاری تظاهرات گسترده اعلام کردند و این نشان داد که هنوز ملت ها مسئله فلسطین را فراموش نکرده اند.

وی عمر رژیم اشغالگر صهیونیست را کوتاه و رو به زوال دانست وافزود: اگر چه صهیونیستها اکنون تمایل به تثبیت آتش بس دارند اما هدف آنها ازاین حملات کسب آراء بیشتر در رقابت های انتخابات اخیر در داخل رژیم صهیونیستی است بویژه اینکه اسرائیلیها اکنون در آستانه انتخابات جدید قرار دارند.