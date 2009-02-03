تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با ششم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با سوم فوریه سال 2009 میلادی.

- مراسم معارفه اسپانسر فدراسیون فوتبال کشورمان ساعت 10 امروز با حضور محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، روسای کمیته‌های فدراسیون و اعضای کادر فنی تیم‌های ملی فوتبال در محل هتل آکادمی فوتبال برگزار می شود.

- نخستین گردهمایی مسئولان اجرایی کنگره بین المللی"علم و فوتبال" امروز در محل آکادمی فوتبال برگزار می شود.

- سه نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید از ورزشگاه فولادشهر اصفهان، امروز راهی این شهر می شوند.

- مسابقات فوتبال چهارجانبه جام سیمرغ به مناسبت گرامیداشت سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی امروز با جدال تیم‌های رسانه ورزش و پرسپولیس آغاز می شود.