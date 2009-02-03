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۱۵ بهمن ۱۳۸۷، ۸:۲۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مراسم معارفه اسپانسر فدراسیون فوتبال کشورمان و همچنین آغاز مسابقات فوتبال چهارجانبه جام سیمرغ از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با ششم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با سوم فوریه سال 2009 میلادی.

- مراسم معارفه اسپانسر فدراسیون فوتبال کشورمان ساعت 10 امروز با حضور محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، روسای کمیته‌های فدراسیون و اعضای کادر فنی تیم‌های ملی فوتبال در محل هتل آکادمی فوتبال برگزار می شود.

- نخستین گردهمایی مسئولان اجرایی کنگره بین المللی"علم و فوتبال" امروز در محل آکادمی فوتبال برگزار می شود.

- سه نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید از ورزشگاه فولادشهر اصفهان، امروز راهی این شهر می شوند.

- مسابقات فوتبال چهارجانبه جام سیمرغ به مناسبت گرامیداشت سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی امروز با جدال تیم‌های رسانه ورزش و پرسپولیس آغاز می شود.

کد مطلب 827875

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