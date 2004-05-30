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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۰:۲۷

تيم ملي واليبال كشورمان با اقتدار استراليا را شكست داد

ايران تيم شايسته اي كه به المپيك نرفت

تيم ملي واليبال كشورمان با وجود پيروزي 3بر صفر مقابل تيم ملي واليبال استراليا نتوانست جواز حضور در مسابقات المپيك آتن را كسب كند.

ه گزارش خبرنگار "مهر" واليباليست هاي كشورمان صبح امروزدريك بازي كاملا برترتوانستند تيم پرقدرت استراليا را با حساب 3 برصفر شكست دهند.
تيم ايران دريك بازي نزديك وپاياپاي توانست درسه گيم متوالي با حساب (19-25)،(24-26) و(23-25) حريف پرقدرت خود را شكست دهد. دراين بازي از آنجا كه تيم استراليا در توپ گيري ضعيف بود ، سرويس هاي تركاشوند و محمودي باعث شد كه از ميزان كارايي آبشارزن هاي اين تيم كاسته شود . در بازي امروز تيم ايران دردريافت ها عملكرد خوبي داشت و همين موضوع سبب شد كه ساختار فكري حريف برهم بريزد.

چنانچه تيم چين دربازي امروز مقابل كانادا با حساب 3 برصفر بازنده شود تيم واليبال كشورمان به عنوان برترين تيم آسيا برگزيده مي شود. رقابتهاي واليبال انتخابي المپيك آتن از هفته پيش در توكيو ژاپن آغاز شده بود و تيم ملي كشورمان با بدست آوردن چهار پيروزي و سه شكست با كسب 11 امتياز در رده سوم جدول رده بندي قرار گرفت. درپايان اين رقابتها تيم هاي فرانسه و استراليا با كسب امتيازات لازم جواز حضوردرمسابقات المپيك آتن را كسب كردند و تيم ملي واليبال كشورمان با وجود شايستگي هاي بسياري كه داشت ازحضوردرالمپيك باز ماند.

کد مطلب 82794

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