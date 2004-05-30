ايران تيم شايسته اي كه به المپيك نرفت

ه گزارش خبرنگار "مهر" واليباليست هاي كشورمان صبح امروزدريك بازي كاملا برترتوانستند تيم پرقدرت استراليا را با حساب 3 برصفر شكست دهند.

تيم ايران دريك بازي نزديك وپاياپاي توانست درسه گيم متوالي با حساب (19-25)،(24-26) و(23-25) حريف پرقدرت خود را شكست دهد. دراين بازي از آنجا كه تيم استراليا در توپ گيري ضعيف بود ، سرويس هاي تركاشوند و محمودي باعث شد كه از ميزان كارايي آبشارزن هاي اين تيم كاسته شود . در بازي امروز تيم ايران دردريافت ها عملكرد خوبي داشت و همين موضوع سبب شد كه ساختار فكري حريف برهم بريزد.

چنانچه تيم چين دربازي امروز مقابل كانادا با حساب 3 برصفر بازنده شود تيم واليبال كشورمان به عنوان برترين تيم آسيا برگزيده مي شود. رقابتهاي واليبال انتخابي المپيك آتن از هفته پيش در توكيو ژاپن آغاز شده بود و تيم ملي كشورمان با بدست آوردن چهار پيروزي و سه شكست با كسب 11 امتياز در رده سوم جدول رده بندي قرار گرفت. درپايان اين رقابتها تيم هاي فرانسه و استراليا با كسب امتيازات لازم جواز حضوردرمسابقات المپيك آتن را كسب كردند و تيم ملي واليبال كشورمان با وجود شايستگي هاي بسياري كه داشت ازحضوردرالمپيك باز ماند.