تركيب تيم بوكس مشخص شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در آخرين مسابقات درون اردويي، اكبراحدي موفق شد دروزن 57 كيلوگرم بر مرتضي يعقوب لوغلبه كند ودروزن 75 كيلوگرم مهدي قرباني برهمايون اميري پيروزشد. به اين ترتيب تركيب نهايي تيم بوكس كشورمان براي حضوردرجام پادشاهي تايلند بدين شرح است:

57 كيلوگرم - اكبر احدي

60 كيلوگرم - محمد عاشري

64 كيلوگرم - مرتضي سپه وند

69 كيلوگرم - سلمان كريمي

75 كيلوگرم - مهدي قرباني

درمسابقات جام پادشاهي تايلند حسين نهرودي به عنوان سرمربي و غلامرضا كريمي درسمت مربي ، تيم بوكس كشورمان را همراهي مي كنند. عباس ملك محمدي و بهمن بردبار نيزبه عنوان داوروسرپرست با تيم بوكس به اين مسابقات اعزام مي شوند.

تيم بوكس كشورمان روز 12 خرداد به اين مسابقات اعزام مي شود.