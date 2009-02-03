لاریجانی : این آمریکاست که باید گره های مذاکره را باز کند/ نیازی به حضور من در انتخابات نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی که عصر دوشنبه وبه مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در یک نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی سخن می گفت با اشاره به سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: سالگرد پیروزی انقلاب که با پیروزی های ملت شجاع و عزیز فلسطین قرین شده است را به فال نیک می گیریم.

وی با بیان اینکه در سه دهه گذشته دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته ایم، اظهار داشت: شکست برخی نگاههای ناعادلانه در صحنه بین المللی و شکست برخی تئوری های فقیر از لحاظ نظری که زور را توجیه کننده صحت راه عنوان می کردند از بعد از انقلاب اسلامی آغاز شد و اما در سه دهه گذشته بیداری مردمی بوجود آمده و شرایط جدیدی را ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایده های انقلاب اختصاص به سرزمین ما نداشت و انقلاب اسلامی استقلال را ترویج می کرد، آرمان انقلاب اسلامی استقلال سیاسی بود ، انقلاب اسلامی آزادی فکر و اندیشه چه درون سرزمین و چه بیرون آن را پیگیری می کرد و سلطه گری قهاران را نمی پسندید و آن را مانعی برای رشد و بروز و ظهور استعدادهای افراد می دانست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه نگاه انقلاب به دین به عنوان امری وحیانی و مبتنی بر فطرت به شمار می رفت تاکید کرد: کاوشگری در فکر انقلاب اسلامی امروز برخی رشحات آن را بروز داده و من این پدیده مهم یعنی سالگرد پیروزی انقلاب را به همه خبرنگاران تبریک می گویم.

درادامه این نشست خبری یکی از خبرنگاران نظر رئیس مجلس شورای اسلامی را در مورد سه لایحه هدفمند کردن یارانه ها ،نظام هماهنگ پرداخت و لایحه بودجه 88 سئوال کرد که وی در پاسخ بیان داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس است و در سال 87 تلاش شد با همفکری دولت زمینه اجرای آن محقق شود ، آیین نامه های آن نیز تهیه شده و برخی دیگر از این آیین نامه ها در حال تهیه است.

لاریجانی تاکید کرد: با توجه به شرایطی که بازنشستگان داشتند در جلسات با مسئولان دولتی انطباق کار بازنشستگان در قانون مدیریت خدمات کشوری در اولویت قرار گرفت و برای سایر کارمندان نیز اقدامات در حال انجام است، درسال آینده رقمی معادل 9 هزار میلیارد تومان برای قانون خدمات کشوری در بودجه در نظر گرفته شده که باید مسیر انطباق آن درکمیسیون تلفیق طی شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها با بیان اینکه کمیسیون ویژه ای در این رابطه به صورت مستمر در حال بررسی موضوع است ، گفت: کمیسیون های فرعی نیز نظرات خود را در مورد این لایحه داده اند و برخی لایحه هدفمند کردن یارانه را رد و برخی دیگر تایید کردند، کمیسیون ویژه کلیات این لایحه را تایید کرد اما جزئیات آن ابعاد مختلفی دارد که باید به صورت کارشناسی دنبال شود.

وی با تاکید بر اینکه درمورد نحوه هدفمند کردن یارانه ها تئوری های مختلفی وجود دارد اظهار داشت: یک نظر این است که چگونه می توان یارانه ها را هدفمند کرد اما تنش و مشکلی برای مردم بوجود نیاید . وزرا و صاحب نظران بخشهای غیر دولتی نظرات خود را اعلام کردند و نظر مجلس هم این است که باید نظامی برای یارانه ها در نظر گرفته شود که شرایط زندگی مردم دچار چالش نشود.

لاریجانی در خصوص بودجه سال 88 نیز گفت: همانطور که می دانید بودجه با تاخیر به مجلس داده شد اما کمیسیون ها با جدیت بررسی آن آغاز کردند و اشکالات لایحه بودجه نیز به کمیسیون تلفیق ارائه می شود و در کل در بودجه عمرانی و جاری احتیاجی به نگاه عمیق تری است تا در آمدها و هزینه ها به هم نزدیک شود.

وی ادامه داد : در لایحه بودجه برخی وجوه هدفمند کردن یارانه ها لحاظ شده و باید به این دو موضوع بودجه جاری و عمرانی با دقت نظر توجه کرد و شاید کمیسیون تلفیق تا اوایل اسفند ماه نظر خود را در مورد لایحه بودجه بدهد و نظر ما این است که هدفمند کردن یارانه ها قبل از لایحه بودجه در مجلس مطرح شود هر چند ممکن است این نظر قدری خوش بینانه باشد، اما اگراین گونه نشود باید برخی عناصر اصلی هدفمند کردن یارانه ها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم تا ترجمان آن در لایحه بودجه دیده شود.

خبرنگاری از نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در مورد سفر آتی اش به موینخ برای شرکت در اجلاس امنیتی و احتمال مذاکره با مقامات آمریکایی در این اجلاس سئوال کرد و پرسید که آیا بحث مذاکره ایران و آمریکا پروژه تبلیغاتی برای تاثیر در انتخابات ریاست جمهوری ایران نیست که پاسخ داد: بعید می دانم مذاکره با آمریکا وزنی داشته باشد که درانتخابات ریاست جمهوری اثر گذار باشد ، بله دعوت رسمی از من برای شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ شده بود که من قدری تعامل کردم و در نهایت جمعه در این اجلاس شرکت می کنم و بعد هم بر اساس دعوتی که صورت گرفته سفری به اسپانیا خواهم داشت.

وی با اشاره به دستور کار اجلاس امنیتی مونیخ و با بیان اینکه موضوع این اجلاس روشن است، تصریح کرد: دو سه نوع هدف گذاری در رابطه با اجلاس مونیخ صورت گرفته که یکی رسیدن به راه جدیدی برای خلع سلاح است که این موضوع امیدوار کننده به شمار می رود و موضوع دیگر نیز بررسی وضعیت نفت و گاز و موضوع بعد چالش های حوزه بالکان و شرایط امنیتی اروپا است و قطعا صحبت های من نیز در این اجلاس از این سنخ خواهد بود.

خبرنگار یکی از روزنامه های آمریکایی از لاریجانی پرسید آیا برای شروع مذاکره بین ایران و آمریکا به یک پیش مذاکره سری یا علنی نیاز است یا خیر ؟ که وی پاسخ داد : اینکه مذاکرات علنی یامخفی باشد تاکتیک هایی است که بر حسب جنس موضوع نظر داده می شود اما موضوع این است که هم اکنون ابهاماتی مطرح است و اوباما گفته بود که برای جهان اسلام راه جدیدی را در نظر گرفته اما در برخی مطالب که از ایشان به مطبوعات درز کرده حرفهای متفاوتی دیده می شود و صحبتهایی مانند چماق بزرگ و هویچ بزرگ نه در شان ملت ایران است و نه زمانه به آن اعتنایی خواهد داشت .در مجموع باید دید نگاه جدید آمریکا چیست تا بر اساس آن تصمیم گیری شود و کسانی که ادعا می کنند راه جدیدی را طی می کنند باید این موضوع را نشان بدهند.

یکی دیگر از خبرنگاران در مورد روند کسری بودجه دولت سئوال کرد که نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت:اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها محقق نشود و پیش بینی های درآمدی دولت محقق نشود کسری بودجه خواهیم داشت اما راه تحقق آن این است که بودجه های جاری و عمرانی با گام های دقیق تری بررسی شود یکی از این گام های اصل 44 است و من بارها گفته ام که اگر اصل 44 به درستی اجرا می شد اینقدر شاهد کسری بودجه نبودیم و به جای این که دولتی فربه داشته باشیم دولتی چابک داشتیم و نیازی هم نبود که روی پروژه های ریز و درشت مستقیما زیر نظر دولت مورد بررسی و اداره قرار گیرند.

وی ادامه داد: من به صاحب نظران دولت و مجلس توصیه می کنم به اجرای اصل 44 قانون اساسی پایبند باشند و این نقشه ای است که می تواند کشور را قوی کند.

یکی دیگر از خبرنگاران رسانه های فرانسوی به برگزاری نشست 1+5 در آینده نزدیک اشاره کرد و خطاب به لاریجانی گفت انتظارات شما از این جلسه چیست که لاریجانی گفت: زمانی که تئوری 1+5 متولد شد بسترهای خوبی برای تحرک داشت اما برخی افراد نگذاشتند ابعاد مختلف پدیده در راستای حل مسئله باشد. اما از آن شرایط متفاوت است و قبلا تصور می شد که در چارچوب این گفتگو ها می توان ایران را مجبور کرد که دست از دانش هسته ای بردارد و بارها نیز در مذاکرات اعلام شد که این مسیر، مسیر موفقی نیست و البته من نمی خواهم بگویم که گفتگوهای 1+5 هیچ دستاوردی نداشت چون برخی مباحث روشنگرانه بود و مخصوصا بسیاری از ابهامات رفع شد به نحوی که اخیرا آقای البرادعی گفته که آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت تامه به غنی سازی ایران دارد و باید گامی به جلو برداشت و اگر مذاکرات ادامه یابد می توان ابهامات را رفع کرد و ما توصیه می کنیم که دغدغه هایی که در جلسات خصوصی به ما می گفتند صریح تر و خارج از پروپاگانداهای رسانه ای به ما بگویند تا برای هر کدام راه علاجی پیدا شود اما اگر هدف از مذاکرات این است که ایران از حقش صرف نظر کند بی جهت این حرف را مطرح می کند و این ادعا برای ملت ایران پسندیده نیست.

درادامه در مورد ظرفیت دیپلماسی پارلمانی سئوالی مطرح شد که لاریجانی گفت: در صحنه بین المللی پارلمان ها می توانند بر حسب نقش آفرینی و تحرک جهت گیری داشته باشند و برای مجلس شورای اسلامی نیز چنین وضعی طراحی شد که در چارچوب گروههای دوستی پارلمانی دنبال می شود.

یکی ازخبرنگاران خارجی از نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی پرسید که آید ایران منتظر حرکت خاصی از جانب آمریکا برای آغاز مذاکرات است که رئیس مجلس در این رابطه یاد آور شد: احتیاجی نیست کسی ما را به مذاکره دعوت کند آنچه مهم است این است که حقوق ایران پایمال شده و از بعد از انقلاب هم اقداماتی رخ داده از جمله اینکه اموال ایران مصادره شده و در عراق هم دیپلمات های ما را به اسارت گرفته اند، آمریکا این گره ها را باز کند تا معلوم شود عقلانیت جدیدی برای صلح وامنیت در این کشور بوجود آمده است و ایالات متحده باید گام های اولیه عاقلانه را بردارد و شعار ندهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، یکی از خبرنگاران ادعای یکی از روزنامه های غربی مبنی بر اینکه یکی از چهره های شاخص کنگره آمریکا قصد ملاقات در بحرین را داشته اما با بی اعتنایی رئیس مجلس ایران مواجه شده است را مطرح کرد که وی در این رابطه خاطرنشان کرد: اسم این چیزها را نباید بی اعتنایی گذاشت اگر کسی در ذهنش برنامه ای دارد خودش باید پاسخگو باشد اما ما برنامه ای برای مذاکره در بحرین نداشتیم. هرچند از کنگره آمریکا درخواست هایی برای گفتگو دریافت شده و در حال بررسی این درخواست ها هستیم و مسائل جدیدی نیز در این رابطه بوجود آمده که این مسائل را لحاظ می کنیم اما پاسخ دادن به این درخواست ها زمان می برد.

لاریجانی درپاسخ به سئوال دیگری درمورد ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که بر اساس آن قانون مدیریت خدمات کشوری ملغی می شود ،تاکیدکرد: طبق بودجه سال 88 مبلغی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شده و مجلس بر اجرای این قانون مسر است و در بودجه نیز به این موضوع توجه کافی خواهد شد.

خبرنگار یکی از رسانه های عرب زبان نظر نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی را در مورد اتهامات برخی مقامات مصر علیه ایران جویا شد که وی در این رابطه گفت: شاید برخی تصور دیگری درمسائل فلسطین داشتند که محقق نشده واکنون فرافکنی می کند اما سیاست جمهوری اسلامی ایران دامن زدن به اختلافات نیز و معتقدیم در رابطه با کشورهای اسلامی باید اتحاد برقرار باشد اما با چارچوب های امروزی بین کشورهای اسلامی برخی کسانی که فوق تخصصی خرابکاری بین کشورهای اسلامی را دارند مثل ویروسی که در شکاف ها زندگی می کنند فعال شدند و ما اجازه نمی دهیم بین ایران وکشورهای اسلامی ویروس های خرابکار تنفس کنند و به بقیه کشورهای اسلامی توصیه می کنیم فضا ندهند تا دیگران از ظرفیت فتنه گری خود استفاده کنند و سیاست ما در کل وحدت بین کشورهای اسلامی است.

وی به اظهار نظر رئیس رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه برخی سران کشورهای اسلامی از این رژیم خواسته اند حماس را از بین ببرد اشاره کرد و یاد آور شد: این اظهار نظر حرکتی شیطنت آمیز برای اختلاف افکنی بین کشورهای اسلامی بود و نمی خواهم بگویم ادعای پرز درست بوده یا نه و یا اگر بوده این کشورها اشتباه کرده اند اما به نظر من آمریکا و اسرائیل دنبال این هستند که هیزم بیاورند و به آتش اختلاف دامن بزنند.

لاریجانی در ادامه تاکید کرد: با حرف تند و فرافکنی مشکلی حل نمی شود و باید با تفاهم و وحدت مسائل حل شود.

خبرنگار نیویورک تایمز ازلاریجانی سئوال کرد: آیا برداشتن قدم های ملموسی از سوی اوباما مثل حذف گزینه نظامی و عدم پافشاری بر توقف غنی سازی زمینه ساز مذاکره و برقراری روابط ایران و آمریکا خواهد بود که رئیس مجلس پاسخ داد: فکر نمی کنم اوباما چنان گران فروشی را بکند! اصولا گزینه نظامی از اول هم دروغ بود و ما روی این جهات خیلی توجه نخواهیم کرد چون اصولا شرایط اقتضا نمی کند این گزینه ها روی میز باشد.

وی افزود: اما برداشتن شرط قدیمی و کهنه (توقف غنی سازی) عاقلانه است.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که ایدئولوژی مرگ بر آمریکا تاکی از سوی ایران ادامه خواهد یافت افزود: انقلاب اسلامی ایران همواره یک سیاست ضد ظلم را دنبال کرده است ، آمریکا نباید بگوید چون زور داریم پس ظلم می کنیم. رفتارهای ناپسند آمریکا از 28 مرداد تاکنون همواره وجود داشته است و آمریکا باید نشان بدهد که این رفتارها را کنار گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی این روش ها با گروه کوچکی مثل حماس موفق نبود، چطور می تواند در مواجهه با ملت بزرگ ایران موثر واقع شود.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: فکرمی کنم آقای اوباما درک درستی از افکار عمومی درجهان اسلام پیدا کرده است، البته جا داشت بعد از این همه فجایع رژیم صهیونیستی رئیس جمهور جدید آمریکا موضعی عاقلانه می گرفت نه اینکه ابتدا سکوت کند و سپس از اسرائیل حمایت کند، این موضع درستی نبود ، مردم دنیا این صحنه ها را می بینند و تحلیل می کنند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا اصولگرایان بر نامزدی احمدی نژاد اجماع می کنند و تکثر نامزدها چه تاثیری بر صحنه انتخابات خواهد داشت گفت: اینکه تکثر وجود دارد خوب است چون انتخابات را پرشور می کند البته این هم حدی دارد و اگر از حد بگذرد شأن کار را خراب می کند ولی آنچه که امروز در جریان اصولگرا و اصلاح طلب می بینیم این است که هنوز از حد نگذشته ست.

لاریجانی تصریح کرد: اینکه می گویند "می آییم و نمی آییم" و "هست یا نیست" مانع این است که مردم بتوانند ذهن خود را متمرکز کنند ، البته ما باید صبر کنیم و آرایش نهایی صحنه را ببینیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در مورد خروج زودتر از موعد نیروهای آمریکایی از عراق گفت: در صورت تحقق چنین چیزی فضای جشن و سرور در عراق و کشورهای همجوار ایجاد می شود. واقعیت این است که اصرار آمریکاییها برای ماندن در عراق هم برای خودشان دردسر ایجاد کرده است و هم برای مردم منطقه.

رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد: باید توجه کرد که سلطه نظامی به سلطه سیاسی امنیتی تبدیل نشود بلکه باید اجازه بدهند خود عراقی ها کار را بر عهده بگیرند. عراق کشوری قوی است و مشکلی باهمسایگان ندارد، ایران هم دوست عراق است.

لاریجانی در مورد سیاست تغییر از سوی اوباما گفت: ما هنوز تغییری را در اوباما احساس نکرده ایم اما هنوز هم ناامید نیستیم.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوالی در مورد امکان ایجاد گروه پارلمانی دوستی ایران و آمریکا گفت: شرایط ما فعلا شرایطی نیست که این گروه ایجاد شود. مناقشه ما با آمریکا جدی است و تفننی نیست و هر چند شرایط جدیدی به وجود آمده است.

لاریجانی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران پارلمانی در مورد مدرک تحصیلی رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور و دلیل عدم پیگیری این موضوع از سوی هیئت رئیسه مجلس گفت: هیئت رئیسه در این مورد موضعی نگرفت بلکه آن سئوال مطرح شد و هیئت رئیسه هم موضعی جز اجرای آئین نامه ندارد.

وی افزود: سئوال باید نتیجه داشته باشد. در مورد وزیر سابق کشور مسئله این بود که در تریبون چیز دیگری مطرح شده بود ولی در این مورد چنین چیزی مطرح نیست.

رئیس مجلس در مورد سرنوشت چهار دیپلمات ایرانی نیز گفت: ما هنوز پاسخ درستی در این زمینه نشنیده ایم ولی حتما موضوع را پیگیری می کنیم.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی در مورد لزوم تفکیک سال مالی از سال رسمی به منظور جلوگیری از تراکم و سردرگمی اقتصادی گفت: اگر بودجه را سه ماه زودتر بدهند اصطکاکی با نوروز پیدا نخواهد کرد. تراکم ایجاد شده به دلیل دیر ارائه کردن لایحه بودجه است؛ ضمن اینکه تراکم نزدیک عید می تواند مفید هم باشد.

لاریجانی همچنین بحث انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگر را یک موضوع کهنه مطرح کرد و گفت: این موضوع از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی مطرح بود. البته موضوع ترافیک تهران پیچیده شده است و اگر دستگاههای دولتی از تهران خارج شوند می تواند به حل مسئله ترافیک کمک کند؛ اما مسئله تغییر پایتخت مسئله ای نیست که در سطح رهبران ایران مطرح باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در مورد نقش آفرینی مجلس در حل معضل ترافیک شهر تهران گفت: ترافیک هزینه های زیادی در کشورایجاد می کند و اخیرا چند جلسه هم در سطح سران قوا مطرح شد که در پی آن آقای احمدی نژاد نیز جلساتی گذاشتند و موضوع ترافیک یکی از دغدغه های ماست که درحال پیگیری است.

لاریجانی از گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوسرانی به عنوان یکی از راه حل های اساسی ترافیک نام برد و گفت: در مورد میزان استفاده از تبصره 13 مناقشاتی بین دولت، مجلس و شهرداری وجود دارد که البته باید سهم سرمایه گذاری در مترو افزایش یابد و مجلس به این موضوع حساس شده است.

وی همچنین از تغییر ساعات کار به عنوان یک راه حل مسکن و موقت برای مسئله ترافیک نام برد و گفت: یک گزارش را نیز کمیسیون مربوطه و نمایندگان شهر تهران به همراه پیشنهاداتی مطرح کرده بودند که من خدمت رئیس جمهور دادم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در مورد ادعای برخی محافل عربی در مورد خروج حماس از جرگه کشورهای عربی و پیوستن آن به ایران گفت: حماس یک گروه پیشرو در مبارزه است و با این اصطلاحات نژاد آن عوض نمی شود . این طور حرفها به نفع گویندگان آن نیست. حماس یک جریان جهادی است که ایران هم از آن حمایت می کند. یک وقت می گویند حزب الله لبنان چون شیعه است ایران از آن حمایت می کند اما حماس که سنی است بنابراین می گویند حماس از عربیت خارج شده است.

لاریجانی گفت: ما از هر جریان آرمانخواه که بخواهد از حقیقت دفاع کند حمایت می کنیم.

خبرنگاری از رئیس مجلس پرسید آیا اقتدار در مجلس هفتم از بین رفته بود که در مجلس هشتم این همه بر آن تاکید می شود و آن را در تقابل با دولت قرار می دهند. لاریجانی پاسخ داد: نمی دانم چرا چنین حالی به شما دست داد. مجلس هشتم می خواهد مستقل باشد و از حقوق مردم دفاع کند. هر عنوانی که می خواهید برای آن بگذارید. نمایندگان سوگند خورده اند که از حقوق مردم دفاع کنند؛ ولی ممکن است یک مسئول دولتی خوشش بیاید یا خوشش نیاید. ملاک ما نصوص قانونی کشور است که به دقت رعایت می کنیم و از حقوق مجلس و مردم نمی گذریم.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی در مورد کم تحرکی فراکسیون اصولگرایان ضمن رد این مسئله گفت: فراکسیون اصولگرایان کم تحرک نیست و جلسات منظم هفتگی دارد. چه در راس هیئت رئیسه و چه شورای مرکزی ؛ اما اینکه در ذیل اصولگرایی سلایق خرد هم وجود داشته باشد و فعالیت کنند، جزو اساسنامه است و ما این را چیز خوبی می دانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تعامل دولت و مجلس گفت: هم اکنون مکانیزمهای مختلفی برای تعامل دولت و مجلس وجود دارد که یکی از این مکانیزمها رابطین بین سران سه قوه هستند که البته این تعامل می تواند بهتر هم بشود.

لاریجانی در مورد اخراج گروهک منافقین ازعراق گفت: منافقین ناپاکیهایی در صحنه عراق داشتند و با همدستی صدام در کشتار مردم عراق شریک هستند و البته به نفع مردم عراق و کشورعراق است که آنها را از این کشور اخراج کنند.

وی با رد اهانت مجلس به برخی رجال سیاسی گفت: مجلس هشتم در کل از ادبیات خوبی در عرصه سیاسی برخوردار است. سلائق مختلف هم در درون مجلس باید حرف خودشان را بزنند البته با ادبیات فاخر و مدیریت مجلس هم بر همین نکته تاکید دارد.

لاریجانی در مورد احتمال نامزدی خودش در انتخابات و اجماع اصولگرایان بر احمدی نژاد گفت: البته همانطور که بارها گفته شده است نیازی به حضور من نیست. هنوز هم شرایط انتخاباتی به وضعیت شفاف نرسیده است و باید درنگ کرد تا شرایط نهایی شود و البته چنین شرایطی را نمی بینم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد 30 سالگی انقلاب و نسبت جوانان با انقلاب اسلامی گفت: جوانان جامعه ما در فضای انقلاب زندگی می کنند و خواستار زیستی آزادانه، مستقل و کریمانه هستند که این همان خواست انقلاب است.

لاریجانی استقلال ایران را محسوس دانست و گفت: هرکس در ایران زندگی می کند استقلال سیاسی ایران را حس می کند. گرایش نظام هم به ازادی فکر محسوس است و قابل مقایسه با گذشته نیست.

لاریجانی در پایان خبرنگاران را از سیاه نمایی اوضاع کشور برحذر داشت.