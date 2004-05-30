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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۱۱

تهديد كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا

كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا تيمهاي سوريه ، لبنان واردن را تهديد كرد كه چنانچه در مسابقات مردان غرب آسيا حضور پيدا نكنند آنان را با محروميتهاي جدي روبرو كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" اگرچه كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا با درخواست تيمهاي سوريه، لبنان واردن مبني برتعويق اين رقابتها موافقت كرده، اما تيمهاي لبنان واردن به جهت بعد مسافت وتيم سوريه به جهت درگير بودن با ليگ خود ونيزحضورچند بازيكن اصلي اين تيم كه در كشورهاي ديگربه تحصيل مشغولند ودراين تاريخ به مسابقات نمي رسند، قصد عدم حضوردراين رقابتها را داشته اند.
گفتني است: بااين وجود" هاكوپ خاجيريان" دبيركل كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا اعلام كرده است كه پس ازاولتيماتوم اين كنفدراسيون به تيمهاي مذكور، آنان درمسابقات مردان غرب آسيا شركت خواهند كرد.

کد مطلب 82801

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