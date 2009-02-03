راه آسفالته روستایی در ایلام به 10 هزار کیلومتر افزایش یافته است

محمد امین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: قبل از انقلاب تنها 200 کیلومتر جاده دسترسی برای روستائیان وجود دارد.

وی ادامه داد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی این مقدار اکنون به بیش از 10 هزار و 70 کیلومتر جاده آسفالته رسیده است.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 76 درصد از راه های روستایی آسفالت و زیرسازی شده است، خاطرنشان کرد: سهم استان ایلام از راه روستایی در کشور 77/1 درصد است.

نصراللهی زاده عنوان کرد: در ایام دهه فجر 11 پروژه راهسازی در نقاط مختلف استان ایلام به بهره بردای می رسد.

این مسئول یادآور شد: سهم استان ایلام از راه های اصلی کشور 2.5 درصد است.