پرونده ايرانمهر در محاق فراموشي و سكوت مسوولان

از سوي ديگر زلزله دلخراش شمال كشور و كشته شدن تعدادي از هموطنانمان در جاده كندوان كه روز جمعه به وقوع پيوست ، در حال حاضرافكار عمومي را به خود معطوف كرده و اين نگراني را به وجود مي آورد كه پرونده بيمارستان ايرانمهر تحت الشعاع آن در محاق فراموشي قرار نگيرد .

معاون پزشكي باليني سازمان پزشكي قانوني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباره روند بررسي جزئيات پرونده هاي ايرانمهرمي گويد: در جلساتي كه در باره بررسي پرونده ها داريم قاضي حضور دارد و تمامي نتايج در هر جلسه به صورت شفاهي به اطلاع وي مي رسد و حتي نتايج به صورت كتبي نيز به آنها ارسال مي شود.

دكتر محمد حسن عابدي با بيان اينكه به دستور قوه قضائيه نمي توانيم در اين مورد زياد صحبت كنيم چرا كه آنها معتقدند كه اگر در اين مورد زياد صحبت كنيم باعث مي شود كه مردم نسبت به اين موضوع حساس تر شوند و مورد سوء استفاده برخي از سودجويان قرار گيرد.

وي اظهارمي كند: حادثه ايرانمهر از نظر مسئولان فراموش نشده است و اين موضوع به صورت جدي و مستمر از سوي قوه قضائيه در حال پيگيري است و بازپرس و قاضي اين پرونده ها هم در حال بررسي اين پرونده ها هستند.

دكتر عابدي با بيان اينكه نمي توانم در باره تعداد پرونده هاي مورد بررسي قرار گرفته اطلاعاتي بدهم ، مي افزايد اگر بتوانيم تمامي جزئيات پرونده ها را جمع بندي كنيم، كار كارشناسي ما تا پايان اين هفته به اتمام مي رسد، اما اگر باز هم نياز به كار كارشناسي باشد، در اين مورد بررسي خواهيم كرد.

براي اعلام نتايج پرونده هاي ايرانمهر بايد صبر كرد

بازپرس پرونده حادثه ايرانمهر نيز درباره كندي اطلاع رساني درباره اين پرونده ها به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمي گويد : هنوز كارشناسان در پزشكي قانوني نتايجي را به ما اعلام نكرده اند كه بخواهيم در باره جزئيات اين پرونده ها اطلاع رساني كنيم بنابراين هر زمان كه جزئيات پرونده ها از سوي آنها مشخص و جمع بندي هاي صورت گرفت آن وقت نتايج را اعلام مي كنيم .

قائدي درباره اعلام نتيجه قطعي و همچنين زمان اطلاع رساني درباره برخي از جزئيات پرونده اظهار داشت: زمان اعلام نتايج قطعي به كار كارشناسي متخصصان در پزشكي قانوني و نظري كه آنها اعلام مي كنند بستگي دارد چون مشخص مي كند كه چقدر بايد در اين زمينه بررسي صورت گيرد.

وي درباره دلايل عدم اطلاع رساني به مردم مي افزايد: خوشبختانه موضوع پرونده ايرانمهر از صحنه سياسي دور شده است چون اين كار به هيچ وجه به مسائل سياسي مربوط نمي شود ما مي خواهيم فارغ از شرايط پيچيده سياسي و همچنين شرايط اجتماعي نظير فشار رواني مردم اين پرونده را بررسي كرده و نتايج را اعلام كنيم.

بازپرس پرونده ايرانمهرمي گويد : اگر نتايج جزئيات پرونده ها زودتر به دستمان برسد سعي مي كنيم كه تا پايان اين ماه با دادن اطلاعيه اي درباره اين پرونده ها به مردم اطلاع رساني كنيم.

وي با بيان اينكه نسبت به تمامي بررسي هاي صورت گرفته در پزشكي قانوني اشراف كامل داريم، تصريح مي كند : تحقيقات ما پس از بررسي جزئيات اين پرونده در پزشكي قانوني پايان يافته و پس از اعلام كامل جزئيات اين پرونده از سوي پزشكي قانوني، تحقيقات خود را ادامه مي دهيم.

قائدي گفت: خوشبختانه هم اكنون تنشي در خصوص اين پرونده ها وجود ندارد و مي توان گفت كه اين بهترين پرونده اي بوده كه تا كنون توانسته مسير صحيح خود را به خوبي طي كند اما هنوز هم بايد براي اعلام نتايج آنها صبر كرد چرا كه ريزه كاري هايي دارد كه بايد به صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد.