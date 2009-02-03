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۱۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۳۱

اختصاص 42 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان ملکشاهی

اختصاص 42 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان ملکشاهی

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان ملکشاهی گفت: در سال جاری 42 میلیارد ریال اعتبار به این شهرستان جدید در استان اختصاص یافته است.

حسینعلی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه ملکشاهی مدت اندکی است که به شهرستان ارتقا یافته است، این شهرستان نیازمند به توجه است.

وی بیان داشت: قبل از هر چیز باید نمایندگی دستگاه ها و نهادهای دولتی در شهرستان ملکشاهی مستقر شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه 14 دستگاه اجرایی در شهرستان ملکشاهی باید استقرار یابند، خاطرنشان کرد: در سال جاری 42 میلیارد اعتبار به این شهرستان اختصاص یافته است.

موسوی عنوان کرد: با این میزان اعتبار عملیات اجرایی 65 طرح برای توسعه بخشهای مختلف شهرستان از جمله کشاورزی، صنعی و خدماتی آغاز شده است.

این مسئول یادآور شد: شهرستان ملکشاهی در سالهای آینده با توجه به گسترش آن نیازمند اعتبارات بیشتر است. 

کد مطلب 828032

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