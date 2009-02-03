اختصاص 42 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان ملکشاهی

حسینعلی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه ملکشاهی مدت اندکی است که به شهرستان ارتقا یافته است، این شهرستان نیازمند به توجه است.

وی بیان داشت: قبل از هر چیز باید نمایندگی دستگاه ها و نهادهای دولتی در شهرستان ملکشاهی مستقر شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه 14 دستگاه اجرایی در شهرستان ملکشاهی باید استقرار یابند، خاطرنشان کرد: در سال جاری 42 میلیارد اعتبار به این شهرستان اختصاص یافته است.

موسوی عنوان کرد: با این میزان اعتبار عملیات اجرایی 65 طرح برای توسعه بخشهای مختلف شهرستان از جمله کشاورزی، صنعی و خدماتی آغاز شده است.

این مسئول یادآور شد: شهرستان ملکشاهی در سالهای آینده با توجه به گسترش آن نیازمند اعتبارات بیشتر است.