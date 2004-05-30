ضرورت آموزش قوانين حقوقي به زنان

اشرف بروجردي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: در شرايط امروز جامعه لازم است در رابطه با مسايل حقوقي زنان بيشتر در مواردي مانند ازدواج ، طلاق، ديه ، نفقه ، حضانت ، ارث ، تعدد ازواج ، ازدواج موقت و... آموزشهايي به آنها داده شود تا بدانند در هنگام بروز مشكل چگونه به حق وحقوق خود دست پيدا كنند.

وي افزود: برهمين اساس سال گذشته از سوي وزارت كشور ، آموزشهاي قبل از ازدواج از نظر حقوقي براي آشنا شدن زوجين به وظايف خود در سطح كشور آغاز شد وامسال نيز قصد داريم اين آموزشها را ادامه دهيم .

معاون امور اجتماعي وزارت كشور تاكيد كرد: برخي از قوانين حقوقي زنان نياز به اصلاح دارند ودر برخي موارد نيزمانند قاچاق زنان بايد قوانين جديدي وضع شود ، همچنين وقتي موضوعي را به عنوان قانون مطرح مي شود طبيعتا بايد زمينه هاي اجرايي آن نيز در سطح كشورفراهم شود، درغير اين صورت تصويب قوانين جديد هيچ فايده اي نخواهد داشت.