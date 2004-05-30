فكرت: تصميم بازگشت ساريخاني اشتباه است

بهمن فكرت مشاوررئيس فدراسيون جودوويكي ازپيشكسوتان جودوي ايران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب افزود: نگاه به مسابقات قهرماني آسيا درقزاقستان كه درآنجا فلاح خوب نتيجه گرفت، نمي تواند ملاك باشد. چرا كه فلاح در بين 90 كيلويي هاي آسيا ازقدرت بيشتري برخورداراست واگردروزن 100- كيلوگرم به ميدان برود اين اضافه وزن قدرت اورا تحت شعاع قرارخواهد داد. ضمن اينكه فلاح درحد آسيا خوب است.

فكرت درمورد حسين قمي گفت: قمي جوان است وبا آتيه، جا براي پيشرفت دارد، اما تجربه لازم وقدرت بدني بالايي به اندازه فلاح ندارد، تمام اين عوامل دركنارهم نتيجه مي دهد كه فلاح در90- كيلوگرم بهترنتيجه خواهد گرفت.

وي درمورد وزن 100- كيلوگرم گفت: دراين وزن مسعود خسروي نژاد درايران بهترين است، اما دركل بايد بگويم اين نفرات درحد آسيا هستند وحضوراين نفرات درالمپيك يك ريسك است.

مشاورعالي فدراسيون جودودرمورد وزن81- كيلوگرم گفت: الان زمان بازگشت كاظم ساريخاني نيست، چرا كه رضا چاه خندق خيلي آماده است واگرساريخاني تصميم به بازگشت بگيرد نتيجه اي كسب نخواهد كرد.

وي در پايان گفت: به نظرمن ميران وميراسماعيلي شانسهاي ايران براي كسب مدال درالمپيك آتن هستند، ضمن اينكه آخوندزاده هم با درصد كمتري شانس كسب مدال دارد.