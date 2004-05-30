سازمان بازرسي كشور در مركز هنرهاي نمايشي مستقر شده است

" امير انواري " سرپرست گروه فرهنگ و ارشاد، تبليغات و رسانه هاي گروهي سازمان بازرسي كشور در گفت و گويي با خبرنگار سرويس تئاتر خبرگزاري " مهر "، ضمن بيان مطلب فوق ادامه داد: ما اكنون با همكاري خوب و موثر رئيس مركز هنرهاي نمايشي و معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حال گسترده ترين تحقيقات فرهنگي و هنري هستيم و پرونده هاي مختلف مركز هنرهاي نمايشي را بررسي مي كنيم.

وي ادامه داد: البته بررسي هاي ما فقط به مسائل مالي مربوط نمي شود و مسائل محتوايي و ساختاري را نيز در بر مي گيرد. ما هم چنين تحقيقاتي در مورد پرونده آي تي آي ايران انجام خواهيم داد.

مسئول گروه بازرسي تاكيد كرد: كار همكاران ما در مركز هنرهاي نمايشي با دشواري همراه است زيرا اين مركز ساختار مرتبي نداشته است و پرونده ها خيلي مرتب نيست. البته ممكن است اين مسئله از عمد و يا به خاطر ضعف مديريت نباشد.

وي در مورد نتايجي كه تاكنون گروه بازرسي مركز هنرهاي نمايشي به دست آورده است، گفت: اكنون خيلي زود است كه در مورد نتايج حرفي زده شود چون در طول بازرسي بعضي مسائل برطرف مي شود يا سئوالات جديدي به وجود مي آيد. اميدواريم بتوانيم به خوبي و بدون قصد و غرض به مسائل نگاه كنيم و نتايج به دست آمده را به اطلاع افكار عمومي برسانيم.

" امير انوري " در پايان صحبت هاي خود گفت: از تمامي هنرمندان و صاحب نظران استمداد مي طلبيم كه ديدگاه هاي خود را به ما بگويند تا بتوانيم رئيس جديد مركز هنرهاي نمايشي و معاونت هنري ارشاد را در راه اصلاحاتي كه در پيش گرفته اند ياري كنيم و قدم موثري برداريم.

لازم به ذكر است گروه بازرسي مركز هنرهاي نمايشي با اعلام شماره 6731116 داخلي 401 و 403 از تمامي كساني كه در مورد مركز هنرهاي نمايشي اطلاعات دارند، درخواست كرده است كه اطلاعات خود را به اين گروه ارائه كنند.