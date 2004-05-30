هدف از فاش كردن اطلاعات جلوگيري از بروز جنگ بود

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه، هيجده سال پس از آنكه فانونو به دليل فاش كردن جزييات محرمانه درباره برنامه هاي نظامي رژيم صهيونيستي به روزنامه ساندي تايمز توسط اسراييل به زندان افكنده شد، وي بار ديگر با اين روزنامه مصاحبه كرد.

فانونو در اولين مصاحبه از زماني كه در ماه گذشته از زندان آزاد شد، اعلام كرد كه از فاش كردن اسرار هسته اي اسراييل تاسف نمي خورد.

وي براي اولين بار از اغوا شدن براي سفر به رم در سال 1986 صحبت كرد و اعلام كرد كه همين سفر سبب شد وي به عنوان جاسوس درزندان افكنده شود.

وي گفت كه زني به نام "سندي" كه عامل مخفي اسراييل بوده، وي را به اين سفر برده بوده است.

فانونو در اين مصاحبه اظهار داشت: وي در ابتدا به نظر زن خوبي مي آمد، من پس از مدت بسيار زيادي به وي علاقمند شدم و خواستم كه اين موضوع را با وي در ميان بگذارم. بنابراين به سراغش رفتم و از وي پرسيدم كه چه كسي است و چه كاري انجام مي دهد.

مردخاي فانونو درادامه به تايمز گفت: سندي پس از مدتي از من خواست كه براي تعطيلات با وي به رم بروم كه در آنجا اغفال شدم و پس از آنكه مواد مخدر به من تزريق شد، به اسراييل بازگردانده شدم.

به گفته فانونو، وي را به طور مخفيانه در يكي از ساحل هاي اسراييل پياده مي كنند و به زنداني مي برند كه تا 21 آوريل سال جاري و براي 18 سال در آنجا باقي مي ماند.

وي به تايمز گفت: آزاد شدن براي من همانند پايين افتادن از يك ساختمان بلند بر روز زمين بود. گويي يك باره همه چيز را از دست دادم.

فانونو اظهار داشت: من عصباني هستم. من يك خائن نبودم. زيرا اطلاعات را به دشمنان ندادم و در برابر ارائه اطلاعات چيزي دريافت نكردم. من فكر مي كنم آنان فقط مي خواستند مرا تنبيه كنند. من جاسوس نبودم.

وي تصريح كرد: من فقط مي خواستم موضوع مهمي را دراختيار افكار عمومي قرار دهم تا از جنگي احتمالي د رآينده جلوگيري شود. زيرا جنگ راه حل هيچ مسئله اي نيست.

فانونو هدف خود از فاش كردن اين اطلاعات را انجام وظيفه فكري خود دانست. او كه در سايت هسته اي ديمونا در جنوب اسراييل يك تكنسين بوده است، هم اكنون از گفتگو با خارجيان بدون اطلاعات مقامات اسراييلي منع شده است.



