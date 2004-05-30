64 روستا در اثر زلزله دچار آسيب شدند

آهني در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود: ميزان خسارات وارده به ساختمان ها و منازل موجود در اين روستاها هنوز به طور دقيق برآورد نشده است و تا يك هفته ديگر به طور دقيق خسارت هاي مالي وارده به خانواده هاي زلزله زده مشخص مي شود.

وي اضافه كرد: به علت كوهستاني بودن منطقه، امداد رساني و سرشماري مناطق آسيب ديده بسيار مشكل است و لذا آمار گيري از منازل تخريب شده به زمان بيشتري نياز دارد.

رييس ستاد حوادث غير مترقبه استان قزوين در ادامه اظهار داشت: كار اسكان اضطراري ساكنان روستاهاي زلزله زده از روز گذشته آغاز شده و تا ديروز 550 واحد چادر بين زلزله زدگان استان قزوين توزيع شده است ، مابقي امكانات و خدمات نيز در حال توزيع است.

وي در خاتمه گفت: نيروهاي امداد و نجات هلال احمر همچنان در سطح منطقه مشغول امداد رساني و كمك به زلزله زدگان قزويني هستند.