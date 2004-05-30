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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۰۹

رييس ستاد حوادث غير مترقبه استان قزوين در گفتگو با "مهر":

64 روستا در اثر زلزله دچار آسيب شدند

رييس ستاد حوادث غير مترقبه استان قزوين اعلام كرد: بر اساس آخرين برآورد هاي صورت گرفته تا كنون 64 روستاي آسيب ديده در اثر زلزله اخير شناسايي شدند.

آهني در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود: ميزان خسارات وارده به ساختمان ها و منازل موجود در اين روستاها هنوز به طور دقيق برآورد نشده است و تا يك هفته ديگر به طور دقيق خسارت هاي مالي وارده به خانواده هاي زلزله زده مشخص مي شود.

وي اضافه كرد: به علت كوهستاني بودن منطقه، امداد رساني و سرشماري مناطق آسيب ديده بسيار مشكل است و لذا آمار گيري از منازل تخريب شده به زمان بيشتري نياز دارد.

رييس ستاد حوادث غير مترقبه استان قزوين در ادامه اظهار داشت: كار اسكان اضطراري ساكنان روستاهاي زلزله زده از روز گذشته آغاز شده و تا ديروز 550 واحد چادر بين زلزله زدگان استان قزوين توزيع شده است ، مابقي امكانات و خدمات نيز در حال توزيع است.

وي در خاتمه گفت: نيروهاي امداد و نجات هلال احمر همچنان در سطح منطقه مشغول امداد رساني و كمك به زلزله زدگان قزويني هستند.

کد مطلب 82818

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