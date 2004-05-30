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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۱

براي حضوردررقابتهاي المپيك آتن

تركيب تيم ملي جودودوشنبه مشخص مي شود

تركيب نهايي تيم ملي جودوي ايران براي حضوردررقابتهاي المپيك آتن فردادوشنبه مشخص ميشود.

به گزارش خبرنگار" مهر" با انجام چند ديدارانتخابي دروزن اردويي، تركيب نهايي اين تيم مشخص خواهد شد. تاكنون حضور مسعود حاجي آخوندزاده در60- كيلوگرم، آرش ميراسماعيلي در66- كيلوگرم، حامد ملك محمدي در73- كيلوگرم وسيد محمود ميران در100+ كيلوگرم قطعي شده است وتكليف نهايي اوزان 81- ، 90- و100- كيلوگرم نيزدرمسابقات انتخابي معين خواهد شد. دروزن 81- كيلوگرم ازبين كاظم ساريخاني ورضا چاه خندق، در90- كيلوگرم ازبين حسين قمي وعباس فلاح ودر وزن 100- كيلوگرم ازبين مسعود خسروي نژاد ومحمد حسن غفاري يك نفر براي اعزام به المپيك آتن انتخاب خواهد شد.
گفتني است: تيم ملي جودودرپي حضورموفقيت آميزدرمسابقات قهرماني آسيا، با تركيبي كامل به المپيك اعزام خواهد شد.

کد مطلب 82820

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