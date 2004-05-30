تركيب تيم ملي جودودوشنبه مشخص مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" با انجام چند ديدارانتخابي دروزن اردويي، تركيب نهايي اين تيم مشخص خواهد شد. تاكنون حضور مسعود حاجي آخوندزاده در60- كيلوگرم، آرش ميراسماعيلي در66- كيلوگرم، حامد ملك محمدي در73- كيلوگرم وسيد محمود ميران در100+ كيلوگرم قطعي شده است وتكليف نهايي اوزان 81- ، 90- و100- كيلوگرم نيزدرمسابقات انتخابي معين خواهد شد. دروزن 81- كيلوگرم ازبين كاظم ساريخاني ورضا چاه خندق، در90- كيلوگرم ازبين حسين قمي وعباس فلاح ودر وزن 100- كيلوگرم ازبين مسعود خسروي نژاد ومحمد حسن غفاري يك نفر براي اعزام به المپيك آتن انتخاب خواهد شد.

گفتني است: تيم ملي جودودرپي حضورموفقيت آميزدرمسابقات قهرماني آسيا، با تركيبي كامل به المپيك اعزام خواهد شد.