ايران و اوكراين براي ساخت خودرو همكاري مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني ايران و اوكراين روزهاي 6 و 7 خرداد ماه جاري در اوكران برگزار شد.

در اين اجلاس استمرار همكاري در زمينه ساخت هواپيماي ايران 140 و موتور هواپيما و تشكيل كنسرسيومي به منظور بهره گيري از توانمندي هاي موجود صنايع هوايي دو كشور توافق شد.

امضاي تفاهم نامه هاي همكاري مشترك در زمينه ايجاد خطوط توليد تيتانيوم و سوپرآلياژها در ايران و امضاي تفاهم نامه براي همكاري مشترك در زمينه سرمايه گذاري و اجراي مشترك پروژه هاي نفت و گاز در داخل و خارج ايران و تشكيل يك شركت سرمايه گذاري مشترك به اين منظور از ديگر دستاوردهاي اجلاس بود.

در اين اجلاس طرفين بر استمرار گروه كارشناسان دو كشور در زمينه انتقال گاز ايران از مسير اوكراين به اروپا ، حمايت ايران از درخواست عضويت اوكراين در كريدور حمل و نقل شمال - جنوب و متقابلا حمايت اوكراين از عضويت ايران در كريدور حمل و نقل ترسيكا توافق كردند.

توافق براي برگزاري دومين اجلاس جامع حمل و نقل دو كشور در نيمه دوم سال 2004 و همكاري در بخش هاي كشاورزي و بهداشتي از ديگر دستاوردهاي اجلاس مذكور بود.

مهندس جهانگيري وزير صنايع و معادن و رييس ايراني كميسيون مشترك همكاريهاي ايران و اوكراين در سفر به اوكراين علاوه بر شركت در چهارمين اجلاس دو كشور ، به طور جداگانه با نخست وزير، معاون نخست وزير و وزير سياستگذاري صنعتي اوكراين ديدار و گفتگو كرد.