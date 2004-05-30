با آزادي گروگانها ،طراح اصلي حمله به سه مجتمع مسكوني در شهر الخبر دستگير شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، .شاهدان عيني گفتند: هلي كوپترهايي را ديده اند كه درحال پياده كردن بيش از40 كماندو بربالاي ساختمانهاي اين مجمتع هاي مسكوني بودند.



صبح امروزتك تيراندازاني ازنيروهاي نظامي عربستان با محاصره مجتمع به مبادله آتش با مهاجمان پرداختند. به گفته شاهدان، درگيري شديد با سلاحهاي سبك و سنگين ميان طرفين ادامه دارد.



منابع خبري عربستان شمار كشته هاي ديروز در حمله افراد مسلح به سه مجتمع مكسوني را 15 تن اعلام كردند. منابع امنيتي سعودي از به گروگان گرفته شدن بين 45 تا 60 نفر ازجمله شماري ايتاليايي و آمريكايي خبر داده بودند.



يك ديپلمات فيليپيني هم اعلام كرد : درگروگان گيري در شهر الخبر سه فليپيني كشته و سه تن ديگر نيز مجروح شدند.



العربيه نيزازكشته شدن يك انگليسي و 2 تن از گروگان گيران خبر داده است . اين شبكه به جزييات بيشتر اشاره اي نكرده است .

درپي اين حوادث شاهزاده عبدالله بن عبد العزيز وليعهد عربستان سعودي قول داد با ضربه زدن به مجريان حمله به الخبر آنها را نابود كند.



وي اين گونه حملات را به گروههاي گمراه نسبت داد و ابرازداشت: هدف اين گروهها نابسامان كردن اقتصاد عربستان است و آنها مي خواهند به خارجي هايي كه براي خدمت به مردم به اين كشور آمده اند ضربه بزنند.



شاهزاده عبدالله نقش ماموران پليس ونيروهاي مسلح كشورش را در دفع اين حملات ستود وخطاب به آنها گفت: نيروهاي ما مي توانند مانع از وقوع اين گونه حملات و عمليات تروريستي شوند.وليعهد عربستان سعودي همچنين از مردم خواست در مبارزه با تروريسم با مسئولان دولت همكاري كنند.



به دنبال حوادث روز گذشته در شهر الخبر، سفارت آمريكا دررياض بارديگر ازاتباع اين كشور خواست هرچه سريعتر خاك عربستان را ترك كنند.مسئولان سفارت آمريكا اعلام كردند : كنسولگري آمريكا در ظهران در نزديكي الخبر درهاي خود را تا 24 ساعت آينده بر روي همه مراجعين مي بندد. همچنين مسئولان سفارت آمريكا از كارمندان خود خواستند تحت هيچ شرايطي از سفارتخانه خارج نشوند.



درهمين حال سفير لبنان از آزادي 5 گروگان درشهر الخبر در عربستان خبر داده است .قطر، امارات و كويت حمله افراد مسلح به سه مجموعه در عربستان سعودي را محكوم كردند.



گروه القاعده مسئوليت حمله به سه مجموعه در شهر الخبر عربستان سعودي را به عهده گرفت .