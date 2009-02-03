  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

دانشکده فنی مهندسی قوچان به بهره برداری رسید

دانشکده فنی مهندسی قوچان به بهره برداری رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: دانشکده فنی مهندسی قوچان پیش از ظهر امروز با حضور استاندار خراسان رضوی و جمعی از معاونین استانداری و مدیران استانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در قوچان استاندار خراسان رضوی در چهارمین روز از دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از حضور در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان دانشکده فنی مهندسی این شهرستان را به بهره برداری رساند.

این واحد آموزشی در مساحت 17 هزار متر مربع و زیربنای 1 هزار و100 متر مربع ایجاد شده و ظرفیت پذیرش 715 نفر در 16 رشته کاردانی به کارشناسی را خواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی پس از افتتاح این واحد آموزشی در جلسه شورای اداری قوچان حضور یافت.

محمدی زاده پس از اتمام جلسه شورای اداری قوچان چندین پروژه پروژه تولیدی، زیرساختی و فرهنگی را با اعتبار 110 میلیارد ریال افتتاح خواهد کرد.

کد مطلب 828220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه