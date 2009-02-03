دانشکده فنی مهندسی قوچان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قوچان استاندار خراسان رضوی در چهارمین روز از دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از حضور در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان دانشکده فنی مهندسی این شهرستان را به بهره برداری رساند.

این واحد آموزشی در مساحت 17 هزار متر مربع و زیربنای 1 هزار و100 متر مربع ایجاد شده و ظرفیت پذیرش 715 نفر در 16 رشته کاردانی به کارشناسی را خواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی پس از افتتاح این واحد آموزشی در جلسه شورای اداری قوچان حضور یافت.

محمدی زاده پس از اتمام جلسه شورای اداری قوچان چندین پروژه پروژه تولیدی، زیرساختی و فرهنگی را با اعتبار 110 میلیارد ریال افتتاح خواهد کرد.

